«Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» и прошел в групповой этап Лиги чемпионов
«Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» (0:0) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Копенгаген
ТрабзонспорЛига чемпионов: таблица и календарь
«Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» (0:0) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне и завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, «Копенгаген» обыграл «Трабзонспор» по сумме двух игр со счетом 2:1 и прошел в групповой этап Лиги чемпионов.
Жеребьевка группового этапа состоится 25 августа в Стамбуле..