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00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» и прошел в групповой этап Лиги чемпионов

«Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» (0:0) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Копенгаген
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Источник: AFP 2022

Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Копенгаген» обыграл «Трабзонспор» по сумме двух игр со счетом 2:1 и прошел в групповой этап Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа состоится 25 августа в Стамбуле..

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