«Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» и прошел в групповой этап Лиги чемпионов

Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Копенгаген» обыграл «Трабзонспор» по сумме двух игр со счетом 2:1 и прошел в групповой этап Лиги чемпионов.