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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Последними в групповой этап турнира пробились загребское «Динамо», «Копенгаген» и «Рейнджерс». Они попали в четвёртую корзину.

Полностью список участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выглядит следующим образом:

  • Первая корзина — «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».
  • Вторая корзина — «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».
  • Третья корзина — «Боруссия» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».
  • Четвёртая корзина — «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» (Хайфа).

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