Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов: таблица и календарь
Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
Последними в групповой этап турнира пробились загребское «Динамо», «Копенгаген» и «Рейнджерс». Они попали в четвёртую корзину.
Полностью список участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выглядит следующим образом: