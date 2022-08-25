Хайкин пропустил в Загребе четыре гола, «Рейнджерс» вернулся в Лигу чемпионов вместе с бывшим спартаковцем Сакалой

Ставка Чачича

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 24.08.2022, 22:00 Динамо З 4 Буде-Глимт 1 ДВ

Для Никиты Хайкина игра в Загребе началась не лучшим образом, но вопросы в случае с быстрым голом Оршича есть исключительно к защитникам. Пропустив соперника на убойную позицию, они вроде бы заблокировали первый удар, однако хорват получил право на вторую попытку, когда реагировавший ранее голкипер лежал на газоне и физически не мог остановить мяч.

Ставка «Динамо» на быстрый гол сработала, а еще 68-летний наставник хорватов Анте Чачич сделал верные выводы из первой игры. Вместо бывшего форварда сборной Швейцарии Дрмича на острие атаки встречу начал Петкович, который неделю назад проявил себя в роли джокера. Здесь же он сыграл важнейшую роль в первой результативной атаке, а потом удвоил счет шикарным ударом через себя.

Для «Буде» первый тайм мог завершиться еще печальнее, но после удара Адеми на выручку Хайкину пришла перекладина. Зато вторая половина пошла уже по норвежскому сценарию, и банальная фраза про назревавший гол так и напрашивалась. После очередного углового «Динамо» спас подстраховавший вратаря на ленточке Любичич, но тут же оборона хозяев провалилась по центру и равновесие по сумме двух матчей восстановил Гренбак.

У «Буде» были как игровое, так и психологическое преимущество. И, возможно, на своем кипящем стадионе скандинавы дожали бы слишком сильно вжимавшегося в штрафную соперника. Однако в овертайме «Динамо» пришло в себя, наказав «Буде» за провал в обороне. Хайкин сделал все, что мог, остановив выход один на один, только подбор остался за хорватами.

Дрмич же исполнил роль джокера, забив решающий мяч и ассистировав партнеру в ситуации, когда два динамовца с центра поля умчались на рандеву с Хайкиным. Загреб исправился за прошлогоднее фиаско в противостоянии с «Шерифом», а «Буде» — как бы ему сейчас ни было обидно — постепенно движется вверх и после Лиги конференций сыграет в Лиге Европы.

12 лет спустя

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 24.08.2022, 22:00 ПСВ 0 Рейнджерс 1

Неделю назад ПСВ и «Рейнджерс» конкурировали за звание самого яркого матча с «Маккаби» и «Црвеной Звездой». Поэтому было интересно увидеть: способны ли два знаменитых голландца — Руд ван Нистелрой и Джованни ван Бронкхорст — предложить сюжет, сравнимый с вторничной белградской драмой.

Если проводить сравнения с точки зрения результативности, то израильтяне с сербами задрали планку слишком высоко. А голландцы с шотландцами, будучи более классными командами, предложили друг другу и более высокий уровень сопротивления. Так что моментов было меньше, чем в Белграде, но своя драма случилась, причем вновь со знаком «минус» отличился Бенитес.

В первом матче голкипер ПСВ пропустил удар по центру ворот. Теперь включился в перепасовку с собственными защитниками, отдав рискованную передачу Рамальо, а тот сыграл еще хуже и допустил потерю. В результате Тилльман вывел Чолака на пустые ворота. Но даже если тут и был элемент случайности, случившееся не противоречило логике игры. «Рейнджерс» начал второй тайм сильнее, и Лоуренс проверил на прочность перекладину.

ПСВ же потерял из-за травмы своего капитана Люка де Йонга, а вместе с ним и опцию с силовым давлением. Чави Симонс — игрок совсем другого плана, и он может создавать моменты, как в случае с выводом на убойную позицию Гакпо, только Маклафлин в воротах «Рейнджерс» был великолепен. А бывший спартаковец Тил сейчас не в том состоянии, чтобы выступить в роли спасителя. Поэтому голландцы отправляются в Лигу Европы, а «джерс» возвращается в групповой турнир главного еврокубка после двенадцатилетней паузы.

Возможно, там себя проявит игравший когда-то за «Спартак-2» замбиец Сакала, в Эйндховене вышедший убивать время на 90-й минуте.

Спасатель Райан

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 24.08.2022, 22:00 Трабзонспор 0 Копенгаген 0

Возможно, если бы у «Трабзонспора» были в строю все ведущие игроки, включая словака Хамшика, для чемпионов Турции все могло сложиться удачнее.

Однако они остались верны себе: команда в одиннадцатый раз подряд вылетает из отборочных раундов, проиграв первый матч.

Турки создали слишком мало, чтобы говорить о невезении, но все же в активе голкипера «Копенгагена» Райана есть два совершенно безумных спасения. Так что приглашение австралийца из «Реал Сосьедад» стало попаданием в «десятку».