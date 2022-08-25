Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Аустрия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сивасспор
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Словацко
Футбол. Еврокубки
20:00
Вольфсбергер
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:00
Жил Висенте
АЗ
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Лех
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:45
Антверпен
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
Вильярреал
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
24.08
Динамо З
Буде-Глимт
41
24.08
Трабзонспор
Копенгаген
00
24.08
ПСВ
Рейнджерс
01
23.08
Виктория Пл
Карабах
21
23.08
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
22
23.08
Бенфика
Динамо К
30
17.08
Маккаби Хайфа
Црвена Звезда
32
17.08
Динамо К
Бенфика
02
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хайкин пропустил в Загребе четыре гола, «Рейнджерс» вернулся в Лигу чемпионов вместе с бывшим спартаковцем Сакалой

Рассказываем о состоявшихся в среду ответных матчах четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Динамо З
Буде-Глимт
Трабзонспор
Копенгаген
ПСВ
РейнджерсЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ставка Чачича

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
4-й отборочный раунд, 24.08.2022, 22:00

Динамо З4Буде-Глимт1ДВ

Для Никиты Хайкина игра в Загребе началась не лучшим образом, но вопросы в случае с быстрым голом Оршича есть исключительно к защитникам. Пропустив соперника на убойную позицию, они вроде бы заблокировали первый удар, однако хорват получил право на вторую попытку, когда реагировавший ранее голкипер лежал на газоне и физически не мог остановить мяч.

Ставка «Динамо» на быстрый гол сработала, а еще 68-летний наставник хорватов Анте Чачич сделал верные выводы из первой игры. Вместо бывшего форварда сборной Швейцарии Дрмича на острие атаки встречу начал Петкович, который неделю назад проявил себя в роли джокера. Здесь же он сыграл важнейшую роль в первой результативной атаке, а потом удвоил счет шикарным ударом через себя.

Источник: Reuters

Для «Буде» первый тайм мог завершиться еще печальнее, но после удара Адеми на выручку Хайкину пришла перекладина. Зато вторая половина пошла уже по норвежскому сценарию, и банальная фраза про назревавший гол так и напрашивалась. После очередного углового «Динамо» спас подстраховавший вратаря на ленточке Любичич, но тут же оборона хозяев провалилась по центру и равновесие по сумме двух матчей восстановил Гренбак.

У «Буде» были как игровое, так и психологическое преимущество. И, возможно, на своем кипящем стадионе скандинавы дожали бы слишком сильно вжимавшегося в штрафную соперника. Однако в овертайме «Динамо» пришло в себя, наказав «Буде» за провал в обороне. Хайкин сделал все, что мог, остановив выход один на один, только подбор остался за хорватами.

Дрмич же исполнил роль джокера, забив решающий мяч и ассистировав партнеру в ситуации, когда два динамовца с центра поля умчались на рандеву с Хайкиным. Загреб исправился за прошлогоднее фиаско в противостоянии с «Шерифом», а «Буде» — как бы ему сейчас ни было обидно — постепенно движется вверх и после Лиги конференций сыграет в Лиге Европы.

12 лет спустя

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 24.08.2022, 22:00

ПСВ0Рейнджерс1

Неделю назад ПСВ и «Рейнджерс» конкурировали за звание самого яркого матча с «Маккаби» и «Црвеной Звездой». Поэтому было интересно увидеть: способны ли два знаменитых голландца — Руд ван Нистелрой и Джованни ван Бронкхорст — предложить сюжет, сравнимый с вторничной белградской драмой.

Если проводить сравнения с точки зрения результативности, то израильтяне с сербами задрали планку слишком высоко. А голландцы с шотландцами, будучи более классными командами, предложили друг другу и более высокий уровень сопротивления. Так что моментов было меньше, чем в Белграде, но своя драма случилась, причем вновь со знаком «минус» отличился Бенитес.

В первом матче голкипер ПСВ пропустил удар по центру ворот. Теперь включился в перепасовку с собственными защитниками, отдав рискованную передачу Рамальо, а тот сыграл еще хуже и допустил потерю. В результате Тилльман вывел Чолака на пустые ворота. Но даже если тут и был элемент случайности, случившееся не противоречило логике игры. «Рейнджерс» начал второй тайм сильнее, и Лоуренс проверил на прочность перекладину.

Источник: AP 2022

ПСВ же потерял из-за травмы своего капитана Люка де Йонга, а вместе с ним и опцию с силовым давлением. Чави Симонс — игрок совсем другого плана, и он может создавать моменты, как в случае с выводом на убойную позицию Гакпо, только Маклафлин в воротах «Рейнджерс» был великолепен. А бывший спартаковец Тил сейчас не в том состоянии, чтобы выступить в роли спасителя. Поэтому голландцы отправляются в Лигу Европы, а «джерс» возвращается в групповой турнир главного еврокубка после двенадцатилетней паузы.

Возможно, там себя проявит игравший когда-то за «Спартак-2» замбиец Сакала, в Эйндховене вышедший убивать время на 90-й минуте.

Источник: AP 2022

Спасатель Райан

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
4-й отборочный раунд, 24.08.2022, 22:00

Трабзонспор0Копенгаген0

Возможно, если бы у «Трабзонспора» были в строю все ведущие игроки, включая словака Хамшика, для чемпионов Турции все могло сложиться удачнее.

Однако они остались верны себе: команда в одиннадцатый раз подряд вылетает из отборочных раундов, проиграв первый матч.

Турки создали слишком мало, чтобы говорить о невезении, но все же в активе голкипера «Копенгагена» Райана есть два совершенно безумных спасения. Так что приглашение австралийца из «Реал Сосьедад» стало попаданием в «десятку».

Как, кстати, и подписание отметившегося голом в первой игре бывшего форварда «Краснодара» Классона.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь