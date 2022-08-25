В групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист
Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого стали известны все участники группового этапа.
Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого стали известны все участники группового этапа.
В составах 32 участников группового этапа Лиги чемпионов есть только один российский футболист — вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв. Немецкий клуб будет в третьей корзине при жеребьёвке.
В среду, 24 августа, в групповой этап Лиги чемпионов мог пробиться и ещё один российский вратарь Никита Хайкин, выступающий в составе «Будё-Глимт». Однако норвежский клуб дважды пропустил в дополнительное время от загребского «Динамо» и уступил со счётом 1:4. Первая встреча завершилась в пользу «Будё-Глимт» (1:0).
Отборочные раунды Лиги чемпионов со своими клубами не смогли преодолеть россияне Михаил Коваленко («Пюник»), Александр Головин («Монако»), а также главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.