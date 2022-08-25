Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Европейские клубы узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Европейские клубы узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Церемония жеребьевки группового этапа состоялась в Стамбуле. Столица Турции также примет финал главного еврокубка впервые с 2005 года.
В группе А сыграют «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи» и «Рейнджерс» из Глазго. «Порту» встретится с «Атлетико», леверкузенским «Байером» и «Брюгге» в квартете В. Группу С представят «Бавария», «Барселона», миланский «Интер» и «Виктория Пльзень». Группу D — «Айнтрахт», «Тоттенхэм Хотспур», «Спортинг» и «Марсель».
Группа Е выглядит так: «Милан», «Челси», «Зальцбург» и загребское «Динамо». Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», донецкий «Шахтер», «Селтик». В группе G сыграют: «Манчестер Сити», «Севилья», дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Квартет H представят — «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы.
Из-за чемпионата мира в Катаре групповой этап Лиги чемпионов стартует в сентябре. Матчи завершатся в начале ноября.