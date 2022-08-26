Определились все участники групповой стадии Лиги Европы
Определился состав участников группового этапа Лиги Европы, второго по значимости футбольного еврокубка.
Определился состав участников группового этапа Лиги Европы, второго по значимости футбольного еврокубка.
В четверг состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации турнира. Жеребьевка групповой стадии пройдет в пятницу в Стамбуле.
На групповом этапе сыграют 32 команды. В первую корзину попали «Рома», «Лацио» (оба — Италия), «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» (оба — Англия), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Киев, Украина), «Олимпиакос» (Греция).
Во вторую — «Фейенорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Ренн», «Монако» (оба — Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Мальмё» (Швеция), «Лудогорец» (Болгария).
В третью — «Шериф» (Молдавия), «Бетис» (Испания), «Миттьюлланн» (Дания), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия), «Унион», «Фрайбург» (оба — Германия), «Фенербахче» (Турция).
В четвертую — «Нант» (Франция), ХИК (Финляндия), «Штурм» (Австрия), АЕК, «Омония» (оба — Кипр), «Цюрих» (Швейцария), «Сен-Жилуа» (Бельгия), «Трабзонспор» (Турция).