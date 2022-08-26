Определились все участники групповой стадии Лиги Европы

В четверг состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации турнира. Жеребьевка групповой стадии пройдет в пятницу в Стамбуле.

На групповом этапе сыграют 32 команды. В первую корзину попали «Рома», «Лацио» (оба — Италия), «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» (оба — Англия), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Киев, Украина), «Олимпиакос» (Греция).

Во вторую — «Фейенорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Ренн», «Монако» (оба — Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Мальмё» (Швеция), «Лудогорец» (Болгария).

В третью — «Шериф» (Молдавия), «Бетис» (Испания), «Миттьюлланн» (Дания), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия), «Унион», «Фрайбург» (оба — Германия), «Фенербахче» (Турция).