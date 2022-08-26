Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Жирона
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Осасуна
Футбол. Еврокубки
25.08
Хартс
Цюрих
01
Футбол. Еврокубки
25.08
Шэмрок Роверс
Ференцварош
10
Футбол. Еврокубки
25.08
Олимпиакос П
Аполлон
П 3:1
11
Футбол. Еврокубки
25.08
Рапид В
Вадуц
01
Футбол. Еврокубки
25.08
Хайдук С
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
25.08
Жил Висенте
АЗ
12
Футбол. Еврокубки
25.08
Линфилд
РФШ
П 2:4
11
Футбол. Еврокубки
25.08
Антверпен
Истанбул Башакшехир
13
Футбол. Еврокубки
25.08
Дюделанж
Лех
11
Футбол. Еврокубки
25.08
Слован Бр
Зриньски
П 6:5
21
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
25.08
Хартс
Цюрих
01
25.08
Шэмрок Роверс
Ференцварош
10
25.08
Олимпиакос П
Аполлон
П 3:1
11
25.08
Омония
Гент
20
25.08
Фенербахче
Аустрия
41
25.08
Сивасспор
Мальме
02
25.08
Шериф
Пюник
П 3:2
00
25.08
Силькеборг
ХИК
11
Футбол. Лига Европы. Все результаты
09:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все участники групповой стадии Лиги Европы

Определился состав участников группового этапа Лиги Европы, второго по значимости футбольного еврокубка.

Лига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

В четверг состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации турнира. Жеребьевка групповой стадии пройдет в пятницу в Стамбуле.

На групповом этапе сыграют 32 команды. В первую корзину попали «Рома», «Лацио» (оба — Италия), «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» (оба — Англия), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Киев, Украина), «Олимпиакос» (Греция).

Во вторую — «Фейенорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Ренн», «Монако» (оба — Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Мальмё» (Швеция), «Лудогорец» (Болгария).

В третью — «Шериф» (Молдавия), «Бетис» (Испания), «Миттьюлланн» (Дания), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия), «Унион», «Фрайбург» (оба — Германия), «Фенербахче» (Турция).

В четвертую — «Нант» (Франция), ХИК (Финляндия), «Штурм» (Австрия), АЕК, «Омония» (оба — Кипр), «Цюрих» (Швейцария), «Сен-Жилуа» (Бельгия), «Трабзонспор» (Турция).

Читайте также
 Предала США и скрывала свой пол. Как легендарная чемпионка всех обманула
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь