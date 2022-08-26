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Футбол. Лига конференций. Последние результаты
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Вадуц
01
25.08
Хайдук С
Вильярреал
02
25.08
Антверпен
Истанбул Башакшехир
13
25.08
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Футбол. Лига конференций. Все результаты
09:53 (мск), источник: Sport24

Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций

Завершился последний игровой день квалификации Лиги конференций, по результатам которого стали известны все участники групповой стадии.

Лига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Корзина 1: «Вильярреал» (Испания), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Истанбул» (Турция), «Партизан» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).

Корзина 2: ЧФР (Румыния), «Мольде» (Норвегия), «Стяуа» (Румыния), «Фиорентина» (Италия), «Кельн» (Германия), «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль), «Аполлон» (Кипр), «Слован» (Словакия).

Корзина 3: «Ницца» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Жальгирис» (Литва), «Аустрия» (Австрия), «Хартс» (Шотландия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Сивасспор» (Турция), «Вадуц» (Лихтенштейн).

Корзина 4: «Днепр-1» (Украина), «Лех» (Польша), «Словацко» (Чехия), «Силькеборг» (Дания), «Юргорден» (Швеция), «Пюник» (Армения), РФШ (Латвия), «Балкани» (Косово).

Жеребьевка групповой стадии Лиги конференций пройдет в пятницу, 26 августа.

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