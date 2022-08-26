Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций
Завершился последний игровой день квалификации Лиги конференций, по результатам которого стали известны все участники групповой стадии.
Завершился последний игровой день квалификации Лиги конференций, по результатам которого стали известны все участники групповой стадии.
Корзина 1: «Вильярреал» (Испания), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Истанбул» (Турция), «Партизан» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).
Корзина 2: ЧФР (Румыния), «Мольде» (Норвегия), «Стяуа» (Румыния), «Фиорентина» (Италия), «Кельн» (Германия), «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль), «Аполлон» (Кипр), «Слован» (Словакия).
Корзина 3: «Ницца» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Жальгирис» (Литва), «Аустрия» (Австрия), «Хартс» (Шотландия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Сивасспор» (Турция), «Вадуц» (Лихтенштейн).
Корзина 4: «Днепр-1» (Украина), «Лех» (Польша), «Словацко» (Чехия), «Силькеборг» (Дания), «Юргорден» (Швеция), «Пюник» (Армения), РФШ (Латвия), «Балкани» (Косово).
Жеребьевка групповой стадии Лиги конференций пройдет в пятницу, 26 августа.