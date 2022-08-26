«Ференцварош» встретится с «Монако», «МЮ» — с «Реалом Сосьедад». Итоги жеребьевки Лиги Европы
В Стамбуле завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона-2022/23.
В Стамбуле завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона-2022/23.
Группа A: «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Цюрих» (Швейцария).
Группа B: «Динамо Киев» (Украина), «Ренн» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «АЕК Ларнака» (Кипр).
Группа C: «Рома» (Италия), «Лудогорец» (Болгария), «Реал Бетис» (Испания), ХИК (Финляндия).
Группа D: «Брага» (Португалия), «Мальме» (Швеция), «Унион Берлин» (Германия), «Юнион» (Бельгия).
Группа E: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания); «Шериф» (Молдавия), «Омония» (Кипр).
Группа F: «Лацио» (Италия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Мидтьюлланд» (Дания), «Штурм» (Австрия).
Группа G: «Олимпиакос» (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Германия), «Нант» (Франция).
Группа H: «Црвена Звезда» (Сербия), «Монако» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Трабзонспор» (Турция).
Первый тур Лиги Европы пройдет 8 сентября, закончится групповой этап 3 ноября. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».