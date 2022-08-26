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15:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ференцварош» встретится с «Монако», «МЮ» — с «Реалом Сосьедад». Итоги жеребьевки Лиги Европы

В Стамбуле завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона-2022/23.

Монако
Ференцварош
Црвена Звезда
Трабзонспор
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Омония
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Источник: РИА "Новости"

Группа A: «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Цюрих» (Швейцария).

Группа B: «Динамо Киев» (Украина), «Ренн» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «АЕК Ларнака» (Кипр).

Группа C: «Рома» (Италия), «Лудогорец» (Болгария), «Реал Бетис» (Испания), ХИК (Финляндия).

Группа D: «Брага» (Португалия), «Мальме» (Швеция), «Унион Берлин» (Германия), «Юнион» (Бельгия).

Группа E: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания); «Шериф» (Молдавия), «Омония» (Кипр).

Группа F: «Лацио» (Италия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Мидтьюлланд» (Дания), «Штурм» (Австрия).

Группа G: «Олимпиакос» (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Германия), «Нант» (Франция).

Группа H: «Црвена Звезда» (Сербия), «Монако» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Трабзонспор» (Турция).

Первый тур Лиги Европы пройдет 8 сентября, закончится групповой этап 3 ноября. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

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