Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций сезона-2022/2023
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций УЕФА сезона-2022/2023.
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций УЕФА сезона-2022/2023.
Итоговый состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ.
Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг».
Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех».
Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко».
Группа E: «АЗ Алкмар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1».
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден».
Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы».
Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».
Напомним, среди участников группового этапа Лиги конференций присутствуют 6 россиян: Михаил Коваленко («Пюник»), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» из Беэр-Шевы), Александр Васютин («Юргорден»), Владислав Лёвин («Словацко»), Никита Иосифов («Вильярреал») и, конечно же, Александр Кокорин («Фиорентина»).