Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций сезона-2022/2023

Напомним, среди участников группового этапа Лиги конференций присутствуют 6 россиян: Михаил Коваленко («Пюник»), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» из Беэр-Шевы), Александр Васютин («Юргорден»), Владислав Лёвин («Словацко»), Никита Иосифов («Вильярреал») и, конечно же, Александр Кокорин («Фиорентина»).