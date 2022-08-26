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Футбол. Лига конференций. Все результаты
16:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций сезона-2022/2023

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций УЕФА сезона-2022/2023.

Пюник
Хапоэль Беэр-Шева
Юргорден
Словацко
Вильярреал
ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Итоговый состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ.

Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг».

Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех».

Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко».

Группа E: «АЗ Алкмар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1».

Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден».

Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы».

Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».

Напомним, среди участников группового этапа Лиги конференций присутствуют 6 россиян: Михаил Коваленко («Пюник»), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» из Беэр-Шевы), Александр Васютин («Юргорден»), Владислав Лёвин («Словацко»), Никита Иосифов («Вильярреал») и, конечно же, Александр Кокорин («Фиорентина»).

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