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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла виновного в еврокубковом провале

Руководство ФК «Астана» приняло отставку исполнительного директора столичного клуба Санжара Сейтказинова. Об этом информирует телеграм-канал «СпортРадар.kz».

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Источник: ФК "Астана"

Соответствующее заявление Сейтказинов написал еще 22 июля, сразу после позорного поражения от польского «Ракува» (0:5) в квалификации Лиги конференций.

«Не прошло и месяца, как в ФК “Астана” нашли-таки крайнего в еврокубковом провале. Таким образом, в “Астане” решили принести в жертву своего исполнительного директора, который, вполне вероятно, вернется туда, откуда и переехал в Нур-Султан, — в “Каспий”. В актауском клубе сейчас неспокойно, и перемены там могут произойти в любой момент. По большому же счету, в “Астане” ничего не изменится», — пишет источник.

Напомним, в преддверии матча с «Ракувом» в Польше «Астана» не смогла вовремя вылететь. В результате команда добиралась частями. В ответном матче столичный клуб уступил 0:1 и вылетел из Лиги конференций.

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