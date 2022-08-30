«Астана» нашла виновного в еврокубковом провале
Руководство ФК «Астана» приняло отставку исполнительного директора столичного клуба Санжара Сейтказинова. Об этом информирует телеграм-канал «СпортРадар.kz».
Руководство ФК «Астана» приняло отставку исполнительного директора столичного клуба Санжара Сейтказинова. Об этом информирует телеграм-канал «СпортРадар.kz».
Соответствующее заявление Сейтказинов написал еще 22 июля, сразу после позорного поражения от польского «Ракува» (0:5) в квалификации Лиги конференций.
«Не прошло и месяца, как в ФК “Астана” нашли-таки крайнего в еврокубковом провале. Таким образом, в “Астане” решили принести в жертву своего исполнительного директора, который, вполне вероятно, вернется туда, откуда и переехал в Нур-Султан, — в “Каспий”. В актауском клубе сейчас неспокойно, и перемены там могут произойти в любой момент. По большому же счету, в “Астане” ничего не изменится», — пишет источник.
Напомним, в преддверии матча с «Ракувом» в Польше «Астана» не смогла вовремя вылететь. В результате команда добиралась частями. В ответном матче столичный клуб уступил 0:1 и вылетел из Лиги конференций.