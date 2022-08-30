«Астана» нашла виновного в еврокубковом провале

«Не прошло и месяца, как в ФК “Астана” нашли-таки крайнего в еврокубковом провале. Таким образом, в “Астане” решили принести в жертву своего исполнительного директора, который, вполне вероятно, вернется туда, откуда и переехал в Нур-Султан, — в “Каспий”. В актауском клубе сейчас неспокойно, и перемены там могут произойти в любой момент. По большому же счету, в “Астане” ничего не изменится», — пишет источник.