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17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Баварии» заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о цели команды выиграть Лигу чемпионов по итогам сезонов-2022/23.

БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Он считает, что главными конкурентами клуба в турнере являются «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«У нас в “Баварии” есть амбиции выиграть титул. Мы не боимся. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи», — цитирует функционера Abendzeitung.

По итогам жеребьевки группового турнира «Бавария» попала в группу к «Интеру», «Барселоне» и «Виктории». Первая игра команды состоится 7 сентября против «Интера». Начало — в 22.00 мск.

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