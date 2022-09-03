Президент «Баварии» заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов
Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о цели команды выиграть Лигу чемпионов по итогам сезонов-2022/23.
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о цели команды выиграть Лигу чемпионов по итогам сезонов-2022/23.
Он считает, что главными конкурентами клуба в турнере являются «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».
«У нас в “Баварии” есть амбиции выиграть титул. Мы не боимся. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи», — цитирует функционера Abendzeitung.
По итогам жеребьевки группового турнира «Бавария» попала в группу к «Интеру», «Барселоне» и «Виктории». Первая игра команды состоится 7 сентября против «Интера». Начало — в 22.00 мск.