Президент «Баварии» заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов

Он считает, что главными конкурентами клуба в турнере являются «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«У нас в “Баварии” есть амбиции выиграть титул. Мы не боимся. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи», — цитирует функционера Abendzeitung.