Анчелотти высказался о соперниках «Реала» на групповом этапе Лиги чемпионов

«Это непростая группа. Мы очень хорошо знаем соперников. “Селтик” — это команда, которая играет успешно. Ещё нужно будет посмотреть на “Лейпциг” и “Шахтёр”. На групповом этапе всегда бывают сюрпризы. Мы с уважением относимся к нашим соперникам по группе, которая сбалансирована по составу», — приводит слова Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Селтиком» Mundo Deportivo.
Напомним, матч «Реала» с шотландским клубом в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и начнётся в 22:00 мск. «Сливочные» являются действующими победителями турнира.