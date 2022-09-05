Анчелотти высказался о соперниках «Реала» на групповом этапе Лиги чемпионов

«Это непростая группа. Мы очень хорошо знаем соперников. “Селтик” — это команда, которая играет успешно. Ещё нужно будет посмотреть на “Лейпциг” и “Шахтёр”. На групповом этапе всегда бывают сюрпризы. Мы с уважением относимся к нашим соперникам по группе, которая сбалансирована по составу», — приводит слова Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Селтиком» Mundo Deportivo.