Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.09
Вальядолид
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
5.09
Торино
Лечче
10
Футбол. Премьер-лига
5.09
Торпедо
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
5.09
Монца
Аталанта
02
Футбол. Зарубежный
5.09
Салернитана
Эмполи
22
Футбол. Зарубежный
4.09
Валенсия
Хетафе
51
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
24.08
Динамо З
Буде-Глимт
41
24.08
Трабзонспор
Копенгаген
00
24.08
ПСВ
Рейнджерс
01
23.08
Виктория Пл
Карабах
21
23.08
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
22
23.08
Бенфика
Динамо К
30
17.08
Маккаби Хайфа
Црвена Звезда
32
17.08
Динамо К
Бенфика
02
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:24 (мск), источник: ТАСС

Групповой этап футбольной Лиги чемпионов без российских клубов стартует во вторник

ТАСС, 6 сентября. Групповой раунд Лиги чемпионов — главного клубного турнира в европейском футболе — стартует во вторник восемью матчами. Впервые с сезона-2005/06 на групповой стадии не будет клубов из России.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

25 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, 32 команды были разделены на восемь групп:

А — «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), "Рейнджерс (Шотландия);.

B — «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия);.

С — «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Виктория» (Пльзень, Чехия);.

D — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция);.

Е — «Милан» (Италия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Загреб, Хорватия);.

F — «Реал» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Селтик» (Шотландия);.

G — «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Копенгаген» (Дания);.

H — ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

Во вторник состоятся игры «Боруссия» — «Копенгаген», «Динамо» — «Челси», «Бенфика» — «Маккаби», «Зальцбург» — «Милан», ПСЖ — «Ювентус», «Лейпциг» — «Шахтер», «Севилья» — «Манчестер Сити», «Селтик» — «Реал». В среду пройдут матчи «Айнтрахт» — «Спортинг», «Аякс» — «Рейнджерс», «Атлетико» — «Порту», «Барселона» — «Виктория», «Брюгге» — «Байер», «Интер» — «Бавария», «Наполи» — «Ливерпуль», «Тоттенхэм» — «Марсель».

В сезоне-2022/23 российские клубы не смогут выступить в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Оно продолжает линию, принятую организацией 28 февраля на фоне ситуации вокруг Украины. В главном клубном европейском турнире Россию должен был представить действующий чемпион страны петербургский «Зенит». Серебряный призер чемпионата России «Сочи» должен был выступить в квалификации Лиги чемпионов — для попадания в основную сетку турнира команде из Краснодарского края пришлось бы пройти два отборочных раунда.

Читайте также
Алаев: Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе

Впервые за 17 лет

Российские клубы не сыграют в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06. Московский «Локомотив» выиграл чемпионат России в 2004 году, поэтому заработал право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. На этой стадии железнодорожники прошли македонский клуб «Работнички» (1:1, 2:0), но в третьем квалификационном раунде уступили австрийскому «Рапиду» (1:1, 0:1). Также российские клубы не участвовали в основном раунде Лиги чемпионов в сезонах-1996/97 и 1997/98. Единственным представителем России в нынешнем розыгрыше турнира станет вратарь «Байера» Андрей Лунев.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Клубы, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Реал», обыгравший в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.

«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
 Тарасова прокомментировала свой отъезд в США
Ласицкене: я не верила, что нас могут так жестоко наказать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь