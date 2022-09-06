Групповой этап футбольной Лиги чемпионов без российских клубов стартует во вторник

25 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, 32 команды были разделены на восемь групп:

А — «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), "Рейнджерс (Шотландия);.

B — «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия);.

С — «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Виктория» (Пльзень, Чехия);.

D — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция);.

Е — «Милан» (Италия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Загреб, Хорватия);.

F — «Реал» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Селтик» (Шотландия);.

G — «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Копенгаген» (Дания);.

H — ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

Во вторник состоятся игры «Боруссия» — «Копенгаген», «Динамо» — «Челси», «Бенфика» — «Маккаби», «Зальцбург» — «Милан», ПСЖ — «Ювентус», «Лейпциг» — «Шахтер», «Севилья» — «Манчестер Сити», «Селтик» — «Реал». В среду пройдут матчи «Айнтрахт» — «Спортинг», «Аякс» — «Рейнджерс», «Атлетико» — «Порту», «Барселона» — «Виктория», «Брюгге» — «Байер», «Интер» — «Бавария», «Наполи» — «Ливерпуль», «Тоттенхэм» — «Марсель».

В сезоне-2022/23 российские клубы не смогут выступить в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Оно продолжает линию, принятую организацией 28 февраля на фоне ситуации вокруг Украины. В главном клубном европейском турнире Россию должен был представить действующий чемпион страны петербургский «Зенит». Серебряный призер чемпионата России «Сочи» должен был выступить в квалификации Лиги чемпионов — для попадания в основную сетку турнира команде из Краснодарского края пришлось бы пройти два отборочных раунда.

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Впервые за 17 лет

Российские клубы не сыграют в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06. Московский «Локомотив» выиграл чемпионат России в 2004 году, поэтому заработал право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. На этой стадии железнодорожники прошли македонский клуб «Работнички» (1:1, 2:0), но в третьем квалификационном раунде уступили австрийскому «Рапиду» (1:1, 0:1). Также российские клубы не участвовали в основном раунде Лиги чемпионов в сезонах-1996/97 и 1997/98. Единственным представителем России в нынешнем розыгрыше турнира станет вратарь «Байера» Андрей Лунев.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Клубы, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Реал», обыгравший в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.