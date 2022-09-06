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22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от загребского «Динамо»

«Челси» проиграл загребскому «Динамо» на выезде в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов — 0:1.

Динамо З
Челси
Боруссия Д
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Источник: Reuters

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Мислав Оршич на 13-й минуте. На 49-й минуте отличился форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, однако его гол был отменен из-за офсайда.

В параллельной встрече «Боруссия» разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Милана» (14 сентября, 19.45 мск), а «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 22.00 мск).

Динамо З
1:0
Первый тайм: 1:0
Челси
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