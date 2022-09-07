Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (5-я и 22-я минуты). У «Ювентуса» отличился Уэстон Маккенни (53).

В другом матче группы H португальская «Бенфика» со счетом 2:0 обыграла израильский «Маккаби» из Хайфы. Во втором туре ПСЖ 14 сентября на выезде сыграет с «Маккаби», а «Ювентус» в тот же день примет «Бенфику».

В группе Е английский «Челси» со счетом 0:1 на выезде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба, а австрийский «Зальцбург» сыграл вничью с итальянским «Миланом» (1:1).

Действующий победитель Лиги чемпионов испанский «Реал» начал групповой этап с выездной победы над шотландским «Селтиком» (3:0), лучший игрок прошлого турнира нападающий Карим Бензема был заменен на 30-й минуте из-за травмы. В другой встрече квартета F украинский «Шахтер» обыграл германский «Лейпциг» (4:1).

В группе G английский «Манчестер Сити» на выезде разгромил испанскую «Севилью» (4:0), дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, а германская «Боруссия» из Дортмунда дома обыграла «Копенгаген» (3:0).

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.