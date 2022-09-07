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Селтик
Реал
03
6.09
РБ Лейпциг
Шахтер
14
6.09
Севилья
Манчестер Сити
04
6.09
ПСЖ
Ювентус
21
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Бенфика
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:05 (мск), источник: ТАСС

Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 6 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 обыграл итальянский «Ювентус» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже во вторник.

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (5-я и 22-я минуты). У «Ювентуса» отличился Уэстон Маккенни (53).

В другом матче группы H португальская «Бенфика» со счетом 2:0 обыграла израильский «Маккаби» из Хайфы. Во втором туре ПСЖ 14 сентября на выезде сыграет с «Маккаби», а «Ювентус» в тот же день примет «Бенфику».

В группе Е английский «Челси» со счетом 0:1 на выезде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба, а австрийский «Зальцбург» сыграл вничью с итальянским «Миланом» (1:1).

Действующий победитель Лиги чемпионов испанский «Реал» начал групповой этап с выездной победы над шотландским «Селтиком» (3:0), лучший игрок прошлого турнира нападающий Карим Бензема был заменен на 30-й минуте из-за травмы. В другой встрече квартета F украинский «Шахтер» обыграл германский «Лейпциг» (4:1).

В группе G английский «Манчестер Сити» на выезде разгромил испанскую «Севилью» (4:0), дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, а германская «Боруссия» из Дортмунда дома обыграла «Копенгаген» (3:0).

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

ПСЖ
2:1
Первый тайм: 2:0
Ювентус
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