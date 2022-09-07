«ПСЖ» разрывал «Ювентус» до перерыва, но чуть не упустил победу. У Мбаппе — два гола-шедевра

«ПСЖ» и Лига чемпионов — бесконечно грустная история. Пока клуб и трофей — персонажи из разных вселенных. Но, несмотря на разной степени эпичности неудачи в плей-офф на групповой стадии, Париж всегда достаточно убедителен. За последние годы случилась и яркая домашняя победа над «Реалом» (3:0) — в сезоне-2019/20, а в прошлом году на «Парк де Пренс» обыгран «Манчестер Сити» (2:0). Пусть в последнем случае это скорее отскок, но кто помнит такие детали, кроме парочки гиков?

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа H, 6.09.2022, 22:00 ПСЖ 2 Ювентус 1

В начале сезона «ПСЖ» в порядке. Кристоф Гальтье внедряет гибридные 3−4−3, и пока успешно. В середине поля очень хороша пара Марко Верратти и португальского новичка Витиньи. В защите нашлось место даже для Серхио Рамоса. Да и к атакующему трио вопросов нет. У Неймара — «7+6» в шести встречах лиги 1. У Лео Месси — «3+6». Есть вопросы к Кильяну Мбаппе, прежде всего по дисциплине и поведению, но и него набралось уже семь голов.

«Ювентус», напротив, принято ругать — мол, игра не выдерживает никакой критики. Причем плюются как обычные болельщики, так и тактические гики — а это показатель. Но можно посмотреть на все это и под другим углом. Долгое время фразой, максимально полно характеризующей «Старую синьору», оставалась цитата легенды клуба Джанпьеро Бониперти: «Победа — это не просто важно, это единственное, что имеет значение».

Бьянконери никогда не были зрелищной командой — ни в 90-е при Марчелло Липпи, ни тем более в первой половине 2000-х при Фабио Капелло. Во второй половине 2010-х босс «Юве» Андреа Аньелли рассудил, что лозунг устарел: побеждать мало, надо давать публике шоу и превращать клуб в развлекательный бренд. Пригласил максимально медийную суперзвезду — Криштиану Роналду. Позвал модных тренеров. Закончилось все плохо.

И после пары лет турбулентности «Ювентус» возвращается к истокам, когда зрелищность находилась на втором плане. Происходящее с командой на старте сезона можно трактовать и таким образом. Вот только матч в Париже показал, что эта трактовка не работает. Сейчас «ПСЖ» и бело-черные — просто команды из разных дивизионов. Что не сенсация, учитывая, что в Турин французы этим летом сбрасывали балласт вроде Леандро Паредеса (Анхель Ди Мария такого определения не заслуживает).

На фоне хозяев «Юве» в первые 45 минут смотрелся провинциально. 5−3−2 от Макса Аллегри можно расценивать как попытку отзеркалить схему «ПСЖ», но по факту это не работало. Стоило Парижу включиться, как защита гостей рассыпалась. Сам же «Ювентус» контролировал мяч только тогда, когда это позволял «ПСЖ», да и то это владение оказалось максимально стерильным. Самый показательный эпизод — туринцы перепасовывались, доставили мяч на фланг Хуану Куадрадо, а тот, не найдя вариантов, просто запулил его по диагонали куда-то в сторону своих ворот.

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Тем более, ход встречи с быстрым голом, а потом и еще одним, позволял «ПСЖ» включаться и выключаться. Ну и сложно быть активной прессинг-машиной, когда у тебя одновременно на поле Неймар, Месси и Мбаппе. Так что аритмия Парижа выглядела довольно логично.

Проблема «ПСЖ» в том, что, существуя в чемпионате Франции на своей отдельной планете, теряешь способность чувствовать опасность. Когда даешь такие черпачки, как Неймар на первый гол Мбаппе, или расчерчиваешь комбинации в касание, как на второй, кажется, что проблем не будет никогда. Не сказать, что «Ювентус» после перерыва стал заметно лучше (пусть Аллегри и поменял схему при владении) — просто злее и сконцентрированнее, при всех проблемах самолюбие и чувство собственного достоинства там никуда не делись.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kgQMcGCvsV8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Разница — в «ПСЖ». За пару минут до гола Уэстона Маккенни Мбаппе и Неймар вдвоем убегали к воротам, француз решил делать хет-трик и вместо паса на пустой угол пробил сам — мимо. А при 2:1 снова прошла восхитительная комбинация в касание с пасом пяткой Неймара и разрезающей передачей Месси — Мбаппе немного не попал в угол.

Но показательно, что стоило «Ювентусу» забить, а через пару минут провести еще одну хорошую атаку, «ПСЖ» забрал мяч и контролировал его максимально долго. Хотя какие-то полумоменты у гостей все равно возникали. Правда, шансов убить игру у Парижа было намного больше.

В принципе, ничего нового — у «ПСЖ» после летней перестройки все такой же мощный потенциал, весь вопрос в балансе и тонких настройках. До весны и решающих стадий сезона у Гальтье есть время, чтобы найти их. «Ювентус» же предстал в ЛЧ примерно таким же, как и в серии А — и это не комплимент. Хотя вопрос с выходом в плей-офф будет решаться не в матчах с «ПСЖ», а против «Бенфики» и «Маккаби».