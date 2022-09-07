«Шахтер» с одним легионером в основе разгромил «Лейпциг». Тедеско проваливает старт сезона

Донецкий «Шахтер» одержал крупную гостевую победу над «Лейпцигом» (4:1) в матче первого тура группы Лиги чемпионов.

При жеребьевке Лиги чемпионов «Шахтер» уже традиционно попал в один квартет с «Реалом» — в третий раз подряд. В этот раз их компанию разбавили «Селтик» и «Лейпциг». Именно в гостях у немецкого клуба и «горняки» и должны были начинать.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа F, 6.09.2022, 22:00 РБ Лейпциг 1 Шахтер 4

«Быки» взяли мяч под контроль с первых минут встречи. Вратарь гостей Анатолий Трубин постоянно был в игре, а первый серьезный сейв случился на 14-й минуте. Лучший футболист прошлого сезона бундеслиги Кристофер Нкунку из штрафной площади нанес плотный удар в нижний угол, но Трубин справился.

Зато всего через две минуты другой голкипер, Петер Гулачи, показал себя не с лучшей стороны. Пока «Лейпциг» перепасовывался на своей половине поля, венгр потерял концентрацию и придумал нелепый финт. Гулачи далеко отпустил от себя мяч, а форвард «Шахтера» Мариан Швед в одно касание аккуратно пробил в пустые ворота метров с 35.

Для «Лейпцига» эта неудача стала шоком. Казалось, что немцы приходили в себя вплоть до окончания первого тайма. «Горняков» такой ход игры устраивал, они действовали по счету, не форсируя события.

После перерыва немецкая команда чуть активнее насела на ворота «Шахтера», что быстро принесло плоды. На 57-й минуте «Лейпциг» разыграл красивую комбинацию, несколькими передачами дошел до штрафной соперника, а решающий пас отдал Доминик Собослаи. Полузащитник подключил забежавшего с правого фланга защитника Мохамеда Симакана, который мощным выстрелом в одно касание прошил Трубина.

Но «Шахтер», в отличие от хозяев поля, быстро пришел в себя. Разыграв мяч с центра поля и сделав несколько передач на своей половине, гости бросили в прорыв по левому флангу быстрого и техничного Михаила Мудрика. Вингер ворвался в штрафную и сделал передачу чуть назад на Шведа, а тот сходу пробил. Удар получился слабым, но «Шахтеру» помог рикошет от ноги Вилли Орбана.

«Быки» понимали, что проигрывать дома в первом туре никак нельзя, поэтому бросились в атаку, оголив тылы. Молодежь «Шахтера» быстро этим воспользовалась. Перехватив мяч у своей штрафной, украинцы одной передачей вывели Георгия Судакова и Мудрика в прорыв два в один. Судаков сделал передачу Мудрику на ход, а тот легко переиграл Гулачи.

Мудрику было мало гола и результативной передачи. Он продолжил доказывать, что «Арсенал» не зря интересовался им летом. На 85-й минуте вингер еще раз ворвался в свободную зону на правом фланге обороны «Лейпцига» и помог еще одному партнеру отличиться. Нападающий Ласина Траоре с линии вратарской в абсолютном одиночестве расстрелял бедного Гулачи.

Напрочь забывший об обороне «Лейпциг» так и не смог создать ничего вразумительного у ворот гостей после того, как счет стал 1:2. «Шахтер» довольно неожиданно, но абсолютно заслуженно увез три очка с «Ред Булл Арены». Проблемы команды Доменико Тедеско в бундеслиге перекинулись и на Лигу чемпионов — у «Лейпцига» всего одна победа в сезоне. Ну, а «Шахтер» забил на один гол больше, чем «Реал» в ворота «Селтика», благодаря чему возглавил группу F.