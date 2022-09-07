Скорострельность Холанда круче Роналду и Месси, кризисный «Челси» повержен в Загребе

Азар заменил травмированного Бензема и забил в ЛЧ впервые за 650 дней

Группа F

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа F, 6.09.2022, 22:00 Селтик 0 Реал 3

Действующий победитель Лиги чемпионов получил на старте крайне неприятного соперника. «Селтик» дома может устроить проблемы кому угодно, а сейчас «кельты» на ходу. В субботу они буквально уничтожили злейших врагов из «Рейнджерс» (4:0). Теперь — регулярно напрягали оборону соперника и Куртуа, которого после выстрела Макгрегора спасла штанга.

«Реал» это, конечно, тревожило, однако не настолько, как травма отыгравшего всего полчаса Бензема. Менять француза, по сути, некем, и Карло Анчелотти пришлось задействовать анонсированную еще летом резервную схему с Азаром в роли «ложной девятки». Но бельгиец свой выход на поле оправдал, став соавтором гола Модрича в сотом лигочемпионском матче хорвата за «Королевский клуб», а потом сам забил первый мяч с января вообще и за 650 дней — в Лиге чемпионов.

По сути, это было уже добивание приунывших шотландцев. Переломным же моментом стала первая голевая атака — образец выхода из-под агрессивного прессинга.

При этом футболисты «Реала» сделали по ходу комбинации 22 передачи. Последняя — от бровки за авторством Вальверде — показала, как уругваец осваивается на правом фланге атакующей тройки.

А Винисиус Жуниор, впервые за время мадридской карьеры забивший в четвертом матче подряд, дал понять, что отсутствие Бензема не приговор. Но, конечно, от серьезности повреждения француза будет зависеть многое.

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Не день фаворитов

Группа Е

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа E, 6.09.2022, 19:45 Динамо З 1 Челси 0

Игра в Загребе была интересна как минимум потому, что в составе «Челси» дебютировал Обамеянг. Новичок уже в дебюте создал убойный момент для Стерлинга, обозначив очевидное преимущество синих. Только «Динамо» выстояло, а потом в два паса организовало взятие ворот. Длинный заброс из своей штрафной в центр поля, скидка Петковича, и Оршич умчался от Фофана, за которого синие заплатили 87 миллионов евро.

И почти так же начался второй тайм. На отмененный гол Обамеянга последовал дальний удар Ристовски, который Кепа с трудом перевел в каркас ворот. Игра «Челси» — это тот самый стерильный контроль мяча с минимумом реальной остроты, и ничего нового в этом нет. Примерно так команда Томаса Тухеля выглядела в большинстве матчей этого сезона. И попадание Джеймса в штангу, а также серия сейвов Ливаковича ничего принципиально не меняют. Победа Загреба — лишь относительная сенсация, а «Челси» третий раз подряд проиграл в гостях впервые со времен Фрэнка Лэмпарда.

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Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа E, 6.09.2022, 22:00 Зальцбург 1 Милан 1

Прошлогоднее возвращение «Милана» в Лигу чемпионов закончилось фиаско. Россонери даже не попали в плей-офф Лиги Европы, пропустив на третье место «Порту». Поэтому так важна была игра в Зальцбурге, где хозяева не проигрывали в официальных матчах с февраля 2021 года.

Природу этой удивительной серии показал Окафор, гол которого станет хитом благодаря тому, как ловко швейцарец усадил на газон Калулу. Впрочем, гости нашли, чем на это ответить, и, естественно, все сделал герой миланского дерби Рафаэл Леау, выложивший мяч сравнявшему счет Салемакерсу. Только большего, несмотря на шанс Ориги в концовке и попадание Леау в штангу, «Милан» не добился. У фаворитов группы после первого тура одно очко на двоих.

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Норвежская машина

Группа G

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа G, 6.09.2022, 22:00 Севилья 0 Манчестер Сити 4

Одна команда провалила начало сезона, а ее оборона напоминает проходной двор. В составе другой играет форвард, способный забить десять мячей в шести матчах в сильнейшем чемпионате Старого Света. С такими вводными результат на «Рамон Санчес Писхуан» выглядел предсказуемым. И очередной гол Холанда, который в падении замкнул передачу Де Брейне, в полной мере соответствовал предматчевым раскладам.

А еще заставил задуматься о будущем рекордов Лиги чемпионов. Лучший снайпер в истории турнира Криштиану Роналду в своих первых двадцати матчах не забил ни разу. Месси отличился восемь раз. У Холанда на аналогичном отрезке уже 25 точных ударов! Норвежец верен в себе, забивая не менее двух мячей в дебютных еврокубковых играх за все свои команды — «Зальцбург», «Боруссию» и «Ман Сити».

И с каждой игрой кажется, что Хосеп Гвардиола наконец-то получил ингредиент, которому ему не хватало, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. Тем более рядом с Холандом есть такие мастера, как Де Брейне и Фоден. Последний в той или иной степени оказался причастен к трем первым голам «горожан», а его собственному точному удару предшествовало форменное издевательство над Гуделем.

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Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа G, 6.09.2022, 19:45 Боруссия Д 3 Копенгаген 0

В первом матче дня «Боруссии» поначалу пришлось непросто против упрямого «Копенгагена». Взломать оборону датчан удалось только в редкой атаке с ходу, которую разогнал перехвативший мяч у свой штрафной Зюле, а завершил сольным номером Ройс.

И практически сразу быстрая комбинация принесла второй успех. Рейна вывел Рафаэла Геррейру на позицию, с которой промахнуться невозможно, и, по сути, после этого исход матча не вызывал никаких вопросов.

А третий мяч с выводом на удар Беллингема дортмундцы исполнили словно на бис. Приехавший поддержать одноклубников после очередного курса лечения форвард «шмелей» Аллер был доволен.

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Группа H

Сенсационно прорвавшийся в групповой турнир «Маккаби» в Лиссабоне сохранил к перерыву нули на табло «Да Луж».

Израильтяне даже могли забить в начале второго тайма, но упустили свой шанс, и практически мгновенно Рафа Силва замкнул прострел Гримальдо.

А когда испанский защитник сумасшедшим ударом по невероятной траектории отправил мяч в «девятку», все окончательно встало на свои места.