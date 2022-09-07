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09:36 (мск), источник: Sport24

Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший дубль в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1), установил очередной рекорд.

ПСЖ
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Теперь на счету Мбаппе 35 голов в главном еврокубковом турнире. Как сообщает пресс-служба УЕФА, в возрасте 23 лет и 260 дней он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки.

Ранее рекорд принадлежал нынешнему партнеру Мбаппе по команде — Лионелю Месси, который забил 35 голов в Лиге чемпионов за «Барселону» в возрасте 23 лет и 307 дней.

Напомним, что Мбаппе был признан лучшим игроком матча.

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