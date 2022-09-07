Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший дубль в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1), установил очередной рекорд.
ПСЖ
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший дубль в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1), установил очередной рекорд.
Теперь на счету Мбаппе 35 голов в главном еврокубковом турнире. Как сообщает пресс-служба УЕФА, в возрасте 23 лет и 260 дней он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки.
Ранее рекорд принадлежал нынешнему партнеру Мбаппе по команде — Лионелю Месси, который забил 35 голов в Лиге чемпионов за «Барселону» в возрасте 23 лет и 307 дней.
Напомним, что Мбаппе был признан лучшим игроком матча.