«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Наполи» отметились Петр Зелиньский (5-я минута, с пенальти, 47-я минута), Андре Замбо-Ангисса (31) и Джованни Симеоне (44). У «Ливерпуля» отличился Луис Диас (49).

На 18-й минуте нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не реализовал пенальти. В моменте с голом Симеоне результативной передачей отметился бывший игрок «Рубина» и «Локомотива» грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

В другом матче группы А нидерландский «Аякс» со счетом 4:0 обыграл шотландский «Рейнджерс». В следующем туре «Ливерпуль» 13 сентября примет «Аякс», «Наполи» в этот же день на выезде сыграет с «Рейнджерс».

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.