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Порту
21
7.09
Брюгге
Байер
10
7.09
Барселона
Виктория Пл
51
7.09
Интер
Бавария
02
7.09
Тоттенхэм Хотспур
Марсель
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:02 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 7 сентября. Итальянский «Наполи» со счетом 4:1 дома обыграл английский «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду.

Наполи
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Источник: AFP 2022

Забитыми мячами в составе «Наполи» отметились Петр Зелиньский (5-я минута, с пенальти, 47-я минута), Андре Замбо-Ангисса (31) и Джованни Симеоне (44). У «Ливерпуля» отличился Луис Диас (49).

На 18-й минуте нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не реализовал пенальти. В моменте с голом Симеоне результативной передачей отметился бывший игрок «Рубина» и «Локомотива» грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

В другом матче группы А нидерландский «Аякс» со счетом 4:0 обыграл шотландский «Рейнджерс». В следующем туре «Ливерпуль» 13 сентября примет «Аякс», «Наполи» в этот же день на выезде сыграет с «Рейнджерс».

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Наполи
4:1
Первый тайм: 3:0
Ливерпуль
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