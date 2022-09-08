«Бавария» обыграла «Интер» в матче группового этапа Лиги чемпионов

В составе «Баварии» гол забил Лерой Сане (25-я минута). На 66-й минуте футболист «Интера» Данило Д'Амброзио отправил мяч в собственные ворота.

В другом матче группы С испанская «Барселона» со счетом 5:1 победила чешский клуб «Виктория» из Пльзени. Херт-триком отметился польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский. Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров основного этапа Лиги чемпионов с 89 мячами. Больше голов только у Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (125), четвертое место занимает Карим Бензема (86).

В группе В испанский «Атлетико» со счетом 2:1 обыграл португальский «Порту», все голы команды забили в добавленное ко второму тайму время; бельгийский «Брюгге» оказался сильнее германского «Байера» (1:0). В матчах группы D португальский «Спортинг» разгромил германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на Майне (3:0), английский «Тоттенхэм» со счетом 2:0 обыграл французский «Марсель».

Матчи второго тура пройдут 13 сентября. «Бавария» примет «Барселону», а «Интер» на выезде сыграет с «Викторией». Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.