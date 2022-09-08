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Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:30 (мск), источник: ТАСС

Групповой этап футбольной Лиги Европы стартует в четверг

ТАСС, 8 сентября. Групповой этап Лиги Европы — второго по значимости футбольного европейского клубного турнира — стартует в четверг. В нем примут участие 32 команды, поделенные на восемь групп.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В сезоне-2022/23 российские клубы не смогут выступить в международных турнирах — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций — из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Оно продолжает линию, принятую организацией 28 февраля на фоне ситуации вокруг Украины. В квалификации Лиги Европы должен был сыграть обладатель Кубка России московский «Спартак». В Лиге чемпионов Россию должен был представить чемпион страны прошлого сезона петербургский «Зенит», серебряный призер национального первенства «Сочи» должен был выступить в квалификации главного еврокубка. В отборе Лиги конференций — занявшие третье и четвертое места в турнирной таблице чемпионата страны московское «Динамо» и «Краснодар».

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа H, 8.09.2022, 22:00

Ференцварош-Трабзонспор-

Наибольший интерес у российских болельщиков вызывает группа H, где представители отечественного футбола есть в трех клубах. Главным тренером венгерского «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Летом 2022 года в сербскую «Црвену Звезду» из «Сочи» перешел полузащитник Егор Пруцев. Одним из основных игроков «Монако» является бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. Соперником этих команд по группе является турецкий «Трабзонспор».

В группе A Россию представит вратарь Никита Хайкин, который выступает за норвежский клуб «Будё-Глимт». Соперниками этой команды по квартету станут английский «Арсенал», нидерландский ПСВ и швейцарский «Цюрих». Состав других групп: В — «Ренн» (Франция), АЕК (Ларнака, Кипр), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Киев, Украина); С — «Рома» (Италия), «Бетис» (Испания), ХИК (Финляндия), «Лудогорец» (Болгария); D — «Унион» (Берлин, Германия), «Юнион» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Брага» (Португалия); Е — «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Омония» (Кипр), «Шериф» (Молдавия); F — «Штурм» (Австрия), «Лацио» (Италия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Мидтьюлланн» (Дания); G — «Нант» (Франция), «Фрайбург» (Германия), «Олимпиакос» (Греция), «Карабах» (Азербайджан).

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финал второго по значимости еврокубка состоится 31 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Представители России в Лиге конференций

Матчи группового этапа и плей-офф третьего по значимости еврокубка будут проходить в те же даты, что и игры Лиги Европы. Исключением станет финал, который будет сыгран 7 июня 2023 года на стадионе «Фортуна-Арена» в Праге.

Футбол

Лига конференций 2022/2023
Группа H, 8.09.2022, 22:00

Базель-Пюник-

Российский футбол в этом турнире будет представлен четырьмя игроками. Голкипер Александр Васютин выступает за шведский «Юргорден», который попал в группу с бельгийским «Гентом», норвежским «Мольде» и ирландским «Шэмрок Роверс». Защитник Михаил Коваленко играет за армянский «Пюник», команда встретится со швейцарским «Базелем», словацким «Слованом» и литовским «Жальгирисом». Соперниками чешского «Словацко», за который играет полузащитник Владислав Левин, будут сербский «Партизан», германский «Кельн» и французская «Ницца».

Воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов летом на правах аренды перешел в израильский клуб «Хапоэль» (Беэр-Шева). В одной группе с ним выступят испанский «Вильярреал», австрийская «Аустрия» и польский «Лех».

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