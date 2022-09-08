Хвича продолжает удивлять. Теперь и Европу. «Наполи» разгромил «Ливерпуль» — 4:1

Первый большой матч

Еще в марте Хвича Кварацхелия боролся за выживание в РПЛ и вместе с «Рубином» получал шесть мячей от ЦСКА. Тогда могло показаться, что в такой ситуации топ-клубы Хвичу не возьмут, а сам грузинский талант упустил прекрасный шанс уехать в Европу летом 2021-го. Вы вряд ли забыли все эти слухи: «Милан», «Тоттенхэм», «Ювентус»… Казанцы же тогда даже заранее приобрели футболиста на замену Кварацхелии — Сеада Хакшабановича. Но Хвича остался, а дальше вы помните: расторжение контракта, весна в Батуми и продажа в «Наполи».

В серии А Кварацхелия стартовал фантастически: четыре мяча и одна голевая передача в пяти встречах. Журналисты прозвали Хвичу Кварадоной, болельщики восхищаются его дриблингом, но всем очевидно и то, что это лишь начало. Во-первых, в полноценную звезду парень вырастет только со временем. Во-вторых, на старте чемпионата Италии у «Наполи» оказался простой календарь: самым сильным соперником пока был только «Лацио», да и тот в первых турах не слишком убедителен.

«Ливерпуль» — настоящее испытание. Матч с финалистом Лиги чемпионов мог показать, на что действительно способен нынешний «Наполи» и Кварацхелия в частности. Хвича вообще против таких команд еще не играл — в «Рубине» роль его самого сильного оппонента исполнял «Зенит», а в еврокубках полузащитник до этой среды провел лишь два матча против польского «Ракува» в прошлогоднем отборе Лиги конференций.

Три гола — с фланга грузина

Но «Наполи» и Хвича не просто выдержали экзамен, а опозорили экзаменатора. Хозяева вообще могли забить уже на 1-й минуте — Осимхен попал в штангу. Однако гол от Неаполя никуда не делся, причем его сделал именно Кварацхелия: грузин прорвался по левому флангу, сделал пас на Зелиньски, и поляк нашел мячом в штрафной руку Милнера. Пенальти реализовал сам Зелиньски, но он должен быть благодарен за это Хвиче.

Это лишь первое полезное действие Кварацхелии из многих. Второй гол — тоже результат стараний Хвичи: обокрал Гомеса на левой бровке, отдал передачу на Ангисса, а камерунец после стенки с Зелиньски удвоил счет. А третий мяч «Наполи» — шедевр индивидуального мастерства грузинского новичка: снова прорыв по левому флангу, в ходе которого хавбек сделал манекенов из Гомеса и Александр-Арнолда, и снова блестящий пас, который замкнул Симеоне. То есть все три гола первого тайма состоялись при непосредственном участии Кварацхелии. Жаль только, что в протокол запишут лишь одну голевую передачу.

На самом деле Хвича мог забить и сам: в середине первого тайма Осимхен выдал ему пас на пустые ворота, но ван Дейк вынес мяч после удара Кварацхелии прямо с линии. И это, конечно, несправедливо, потому что Хвича был одним из главных виновников разгрома «Ливерпуля».

Что с командой Клоппа?

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Что происходило с красными — неясно. «Наполи» по ходу первого тайма еще и не реализовал пенальти — Алиссон отбил 11-метровый в исполнении Осимхена, а Ди Лоренцо чудом не попал в створ при добивании. Гостей разрывали на куски, а Кварацхелия лично превратил одного из лучших крайних защитников мира, Трента Александр-Арнолда, в посмешище.

Сразу после перерыва «Наполи» забил четвертый мяч, но тут уже Хвиче дали отдохнуть — гол пришел с правого фланга, а грузин лишь наблюдал за результативной атакой. Чуть позже героя встречи заменили под заслуженные овации стадиона, а «Наполи» после 60-й минуты значительно сбавил обороты.

Диас один мяч отыграл, и после этого «Ливерпуль» хотя бы начал просыпаться. Правда, и «Наполи» осознанно отошел назад, сконцентрировавшись на обороне и контратаках. Так что усиление активности «Ливерпуля» во втором тайме — результат не только перестановок Юргена Клоппа, но и Лучано Спаллетти. Экс-тренер «Зенита» верно выстроил тактику: если в первом тайме «Наполи» показал образцовую атакующую игру, то после перерыва итальянцы безупречно действовали в обороне. В последние полчаса моментов у ворот Мерета почти не возникало, и хозяева спокойно довели дело до заслуженной победы.

«Аякс» в другом матче этой группы тоже разгромил «Рейнджерс», так что «Ливерпуль» оказывается в тяжелом положении. Красные рискуют вообще не выйти из группы, ведь конкуренты сильны, а у команды плохие результаты и игра не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ. Похоже, «Ливерпуль» окунулся в один из самых глубоких кризисов при Клоппе, но какое это имеет значение для Хвичи? Он — король, и после этого матча о Кварацхелии заговорят не только в Италии, но и во всей Европе.