Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:45
Хартс
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Балкани
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Пюник
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Жальгирис В
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
7.09
Наполи
Ливерпуль
41
7.09
Атлетико
Порту
21
7.09
Брюгге
Байер
10
7.09
Барселона
Виктория Пл
51
7.09
Интер
Бавария
02
7.09
Тоттенхэм Хотспур
Марсель
20
7.09
Аякс
Рейнджерс
40
7.09
Айнтрахт Ф
Спортинг
03
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп ответил на вопрос о возможной отставке из «Ливерпуля»

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что не ожидает увольнения после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов от итальянского «Наполи».

ЛиверпульЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В среду «Ливерпуль» проиграл на выезде «Наполи» со счетом 1:4 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Днем ранее английский «Челси» проиграл в гостях хорватскому «Динамо» (0:1). В среду лондонский клуб объявил об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера.

«Не очень верю в это. Очевидно, что бывают разные виды руководителей клубов, но у нас довольно спокойное руководство, которое ожидает от меня решения проблемы и не думает, что кто-то другой сможет их решить», — ответил Клопп на вопрос о возможном увольнении в ходе пресс-конференции, опубликованной на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в текущем сезоне одержал две победы, трижды сыграл вничью и дважды уступил в матчах различных турниров.

Наполи
4:1
Первый тайм: 3:0
Ливерпуль
 Нашему фигуристу запрещают выступать за Швейцарию. Русофобия или порядок?
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь