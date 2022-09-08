Клопп ответил на вопрос о возможной отставке из «Ливерпуля»

В среду «Ливерпуль» проиграл на выезде «Наполи» со счетом 1:4 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Днем ранее английский «Челси» проиграл в гостях хорватскому «Динамо» (0:1). В среду лондонский клуб объявил об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера.

«Не очень верю в это. Очевидно, что бывают разные виды руководителей клубов, но у нас довольно спокойное руководство, которое ожидает от меня решения проблемы и не думает, что кто-то другой сможет их решить», — ответил Клопп на вопрос о возможном увольнении в ходе пресс-конференции, опубликованной на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».