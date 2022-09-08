Гол Мбаппе признан лучшим на неделе Лиги чемпионов
Первый гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» признан лучшим на неделе Лиги чемпионов.
ПСЖ
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
Первый гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» признан лучшим на неделе Лиги чемпионов.
Француз открыл счет на 5-й минуте матча, с первого же касания замкнув передачу Неймара.
Второе место занял гол нападающего «Барселоны» Феррана Торреса в ворота «Виктории».
Третье — мяч Лероя Сане в матче «Баварии» и «Интера».
Четвертое — гол защитника «Бенфики» Алекса Гримальдо в ворота «Маккаби».