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18:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Мбаппе признан лучшим на неделе Лиги чемпионов

Первый гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» признан лучшим на неделе Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Француз открыл счет на 5-й минуте матча, с первого же касания замкнув передачу Неймара.

ВИДЕО ЭПИЗОДА

Второе место занял гол нападающего «Барселоны» Феррана Торреса в ворота «Виктории».

Третье — мяч Лероя Сане в матче «Баварии» и «Интера».

Четвертое — гол защитника «Бенфики» Алекса Гримальдо в ворота «Маккаби».

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