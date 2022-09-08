Гол Мбаппе признан лучшим на неделе Лиги чемпионов

Гол Мбаппе признан лучшим на неделе Лиги чемпионов

Первый гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» признан лучшим на неделе Лиги чемпионов.