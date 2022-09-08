«Арсенал» объявил состав на матч с «Цюрихом»

Матч состоится сегодня в Цюрихе в 19:45 мск. Главный арбитр на встрече — швед Мохаммед Аль-Хаким. Также соперниками «Арсенала» и «Цюриха» по группе являются нидерландский ПСВ Эйндховен и норвежский «Будё-Глимт».