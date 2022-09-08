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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» объявил состав на матч с «Цюрихом»

Лондонский «Арсенал» объявил состав на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с швейцарским «Цюрихом».

Арсенал
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Источник: Reuters

Стартовый состав «Арсенала»: Тёрнер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Маркиньос, Локонга, Джака, Тирни, Фабиу Виейра, Габриэл Мартинелли, Нкетиа.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Салиба, Уайт, Зинченко, Смит, Эдегор, Киран, Козье-Дюббери, Сака, Габриэл Жезус.

Матч состоится сегодня в Цюрихе в 19:45 мск. Главный арбитр на встрече — швед Мохаммед Аль-Хаким. Также соперниками «Арсенала» и «Цюриха» по группе являются нидерландский ПСВ Эйндховен и норвежский «Будё-Глимт».

После шести туров АПЛ сезона-2022/2023 «Арсенал» с 15 очками занимает 1-е место. В следующем матче чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Эвертоном».

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