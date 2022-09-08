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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Ницца» — «Кельн» состоится в 20.40 мск. Игру откладывали из-за драки фанатов команд

Игра, которая должна была начаться в 19.45, была отложена из-за драки между болельщиками обеих клубов.

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Источник: Reuters

Сообщалось, что активные фанаты немецкого клуба попытались прорваться в секторы с болельщиками «Ниццы». Один из болельщиков немецкого клуба упал с высоты 5 метров.

Часть фанатов «Кельна» была в нетрезвом состоянии. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки на стадионе.

Начало встречи отложено, несмотря на то, что УЕФА настаивало на возобновлении матча. «Ницца» и власти города, в свою очередь, хотели переноса встречи.

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