Матч «Ницца» — «Кельн» состоится в 20.40 мск. Игру откладывали из-за драки фанатов команд

Сообщалось, что активные фанаты немецкого клуба попытались прорваться в секторы с болельщиками «Ниццы». Один из болельщиков немецкого клуба упал с высоты 5 метров.

Часть фанатов «Кельна» была в нетрезвом состоянии. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки на стадионе.