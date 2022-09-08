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8.09
Штурм
Мидтьюлланн
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8 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» победил «Цюрих», «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с ПСВ

«Арсенал» в гостях обыграл «Цюрих» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:1.

Арсенал
Цюрих
Буде-Глимт
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Источник: Reuters

В составе «канониров» забил новичок клуба Маркиньос и Едди Нкетиа. У швейцарцев гол на счету Мирлинда Крюэзиу.

В другом матче группы А «Буде-Глимт» в гостях сыграл вничью с ПСВ — 1:1.

На гол Альберта Гренбека, клуб из Эйндховена ответил результативным ударом Коди Гакпо.

Российский вратарь норвежцев Никита Хайкин вышел с первых минут.

В турнирной таблице группы А лидирует «Арсенал» с 3 очками, у «Буде-Глимта» и ПСВ по 1 очку. У «Цюриха» — ни одного.

В следующем матче «Арсенал» дома примет ПСВ 15 сентября, «Буде-Глимт» примет «Цюрих» тоже 15-го числа.

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Цюрих
1:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал
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