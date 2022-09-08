«Арсенал» победил «Цюрих», «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с ПСВ

В составе «канониров» забил новичок клуба Маркиньос и Едди Нкетиа. У швейцарцев гол на счету Мирлинда Крюэзиу.

В другом матче группы А «Буде-Глимт» в гостях сыграл вничью с ПСВ — 1:1.

В турнирной таблице группы А лидирует «Арсенал» с 3 очками, у «Буде-Глимта» и ПСВ по 1 очку. У «Цюриха» — ни одного.