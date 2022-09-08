«Арсенал» победил «Цюрих», «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с ПСВ
«Арсенал» в гостях обыграл «Цюрих» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:1.
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«Арсенал» в гостях обыграл «Цюрих» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:1.
В составе «канониров» забил новичок клуба Маркиньос и Едди Нкетиа. У швейцарцев гол на счету Мирлинда Крюэзиу.
В другом матче группы А «Буде-Глимт» в гостях сыграл вничью с ПСВ — 1:1.
На гол Альберта Гренбека, клуб из Эйндховена ответил результативным ударом Коди Гакпо.
Российский вратарь норвежцев Никита Хайкин вышел с первых минут.
В турнирной таблице группы А лидирует «Арсенал» с 3 очками, у «Буде-Глимта» и ПСВ по 1 очку. У «Цюриха» — ни одного.
В следующем матче «Арсенал» дома примет ПСВ 15 сентября, «Буде-Глимт» примет «Цюрих» тоже 15-го числа.