Текущие события
Футбол. Еврокубки
8.09
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
01
Футбол. Еврокубки
8.09
Омония
Шериф
03
Футбол. Еврокубки
8.09
Лацио
Фейеноорд
42
Футбол. Еврокубки
8.09
Штурм
Мидтьюлланн
10
Футбол. Еврокубки
8.09
Нант
Олимпиакос П
21
Футбол. Еврокубки
8.09
Фрайбург
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
8.09
Црвена Звезда
Монако
01
Футбол. Еврокубки
8.09
Ференцварош
Трабзонспор
32
Футбол. Еврокубки
8.09
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
31
Футбол. Еврокубки
8.09
Днепр-1
АЗ
01
Футбол. Еврокубки
8.09
Вадуц
Аполлон
00
Футбол. Еврокубки
8.09
Мольде
Гент
00
Футбол. Еврокубки
8.09
Шэмрок Роверс
Юргорден
00
Футбол. Еврокубки
8.09
Сивасспор
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
8.09
Базель
Пюник
31
Футбол. Еврокубки
8.09
Слован Бр
Жальгирис В
00
Футбол. Еврокубки
8.09
Ницца
Кельн
11
Футбол. Еврокубки
8.09
Цюрих
Арсенал
12
Футбол. Еврокубки
8.09
ПСВ
Буде-Глимт
11
Футбол. Еврокубки
8.09
АЕК Л
Ренн
12
Футбол. Еврокубки
8.09
Фенербахче
Динамо К
21
Футбол. Еврокубки
8.09
Лудогорец
Рома
21
Футбол. Еврокубки
8.09
ХИК
Бетис
02
Футбол. Еврокубки
8.09
Мальме
Брага
02
Футбол. Еврокубки
8.09
Унион Б
Юнион
01
Футбол. Еврокубки
8.09
Фиорентина
РФШ
11
Футбол. Еврокубки
8.09
Хартс
Истанбул Башакшехир
04
Футбол. Еврокубки
8.09
Андерлехт
Силькеборг
10
Футбол. Еврокубки
8.09
Вильярреал
Лех
43
Футбол. Еврокубки
8.09
Аустрия
Хапоэль Беэр-Шева
00
Футбол. Еврокубки
8.09
Словацко
Партизан
33
Футбол. Еврокубки
8.09
Балкани
ЧФР
11
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
8.09
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
31
8.09
Днепр-1
АЗ
01
8.09
Вадуц
Аполлон
00
8.09
Мольде
Гент
00
8.09
Шэмрок Роверс
Юргорден
00
8.09
Слован Бр
Жальгирис В
00
8.09
Сивасспор
Славия Пр
11
8.09
Базель
Пюник
31
Футбол. Лига конференций. Все результаты
8 сентября, источник: Чемпионат.com

Матч «Ниццы» и «Кельна», отложенный из-за столкновений болельщиков, окончился вничью

Сегодня, 8 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций сезона-2022/2023 французская «Ницца» принимала немецкий «Кёльн».

Ницца
Кельн
Словацко
ПартизанЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась вничью — 1:1. Начало игры было отложено почти на час из-за стычек фанатов двух команд на трибунах.

На 19-й минуте с передачи Яна Тильмана забил нападающий «Кёльна» Штеффен Тиггес. Однако на 62-й минуте в ворота немецкого клуба был назначен одиннадцатиметровый, который реализовал форвард «Ниццы» Анди Делор — 1:1.

Главный тренер команды хозяев — Люсьен Фавр, гостей — Штеффен Баумгарт.

Соперниками «Ниццы» и «Кёльна» по группе являются чешский «Словацко» и сербский «Партизан». Их матч закончился результативной ничьей — 3:3.

Читайте также
Ницца
1:1
Первый тайм: 0:1
Кельн
 «Для политиков Олимпиада ничего не значит». Интервью с Маргаритой Мамун
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь