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Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:06 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реал Сосьедаду» в матче Лиги Европы

Единственный гол с пенальти забил Брис Мендес.

Манчестер Юнайтед
Реал СосьедадЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 8 сентября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 дома проиграл испанскому «Реал Сосьедаду» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.

Единственный мяч на 59-й минуте с пенальти забил Брис Мендес.

Матч начался с минуты молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся в четверг в возрасте 96 лет. Футболисты обеих команд играли в траурных повязках.

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел полный матч впервые с 13 августа, когда манкунианцы в чемпионате Англии уступили «Брентфорду» (0:4).

Во втором туре «Реал Сосьедад» 15 сентября примет «Омонию», «Манчестер Юнайтед» в тот же день на выезде сыграет с «Шерифом».

2 мая исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

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