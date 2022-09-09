«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реал Сосьедаду» в матче Лиги Европы
Единственный гол с пенальти забил Брис Мендес.
Единственный гол с пенальти забил Брис Мендес.
ТАСС, 8 сентября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 дома проиграл испанскому «Реал Сосьедаду» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.
Единственный мяч на 59-й минуте с пенальти забил Брис Мендес.
Матч начался с минуты молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся в четверг в возрасте 96 лет. Футболисты обеих команд играли в траурных повязках.
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел полный матч впервые с 13 августа, когда манкунианцы в чемпионате Англии уступили «Брентфорду» (0:4).
Во втором туре «Реал Сосьедад» 15 сентября примет «Омонию», «Манчестер Юнайтед» в тот же день на выезде сыграет с «Шерифом».
2 мая исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.