«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реал Сосьедаду» в матче Лиги Европы

ТАСС, 8 сентября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 дома проиграл испанскому «Реал Сосьедаду» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.

Единственный мяч на 59-й минуте с пенальти забил Брис Мендес.

Матч начался с минуты молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся в четверг в возрасте 96 лет. Футболисты обеих команд играли в траурных повязках.

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел полный матч впервые с 13 августа, когда манкунианцы в чемпионате Англии уступили «Брентфорду» (0:4).

Во втором туре «Реал Сосьедад» 15 сентября примет «Омонию», «Манчестер Юнайтед» в тот же день на выезде сыграет с «Шерифом».