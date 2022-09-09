«Ференцварош» под руководством Черчесова с победы начал групповой этап Лиги Европы

Встреча прошла в четверг в Венгрии.

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа H, 8.09.2022, 22:00 Ференцварош 3 Трабзонспор 2

Забитыми мячами в составе победителей отметились Токмак Нгуен (5-я минута; 44, с пенальти) и Адама Траоре (29). У проигравших голы забили Макси Гомес (39) и Умут Бозок (71). На 16-й минуте матча защитник «Ференцвароша» Элдар Цивич получил красную карточку.

В другом матче игрового дня «Монако» на выезде одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» (1:0). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 83 минуты, не отметился результативными действиями, заработал пенальти для своей команды и получил желтую карточку.

«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав три очка. Следом идут «Монако» (3), «Трабзонспор» (0) и «Црвена Звезда» (0). В следующем туре, который пройдет 15 сентября, «Монако» примет дома «Ференцварош», а «Трабзонспор» — «Црвену Звезду».

«Ференцварош» возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, в прошлом сезоне команда под его руководством стала победителем чемпионата и Кубка Венгрии.