«Ференцварош» под руководством Черчесова с победы начал групповой этап Лиги Европы
ТАСС, 8 сентября. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» со счетом 3:2 обыграл турецкий «Трабзонспор» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 8 сентября. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» со счетом 3:2 обыграл турецкий «Трабзонспор» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Встреча прошла в четверг в Венгрии.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Токмак Нгуен (5-я минута; 44, с пенальти) и Адама Траоре (29). У проигравших голы забили Макси Гомес (39) и Умут Бозок (71). На 16-й минуте матча защитник «Ференцвароша» Элдар Цивич получил красную карточку.
В другом матче игрового дня «Монако» на выезде одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» (1:0). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 83 минуты, не отметился результативными действиями, заработал пенальти для своей команды и получил желтую карточку.
«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав три очка. Следом идут «Монако» (3), «Трабзонспор» (0) и «Црвена Звезда» (0). В следующем туре, который пройдет 15 сентября, «Монако» примет дома «Ференцварош», а «Трабзонспор» — «Црвену Звезду».
«Ференцварош» возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, в прошлом сезоне команда под его руководством стала победителем чемпионата и Кубка Венгрии.
2 мая исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Действующим победителем Лиги Европы является германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.