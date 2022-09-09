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09:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наши герои в Лиге Европы: Головин и Черчесов победили, а через неделю сыграют друг с другом

«Ференцварош» в меньшинстве выиграл у «Трабзонспора», а российский легионер «Монако» заработал пенальти, с которого клуб с Лазурного Берега забил единственный гол «Црвене Звезде».

Ференцварош
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МонакоЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Группа смерти

Все участники квартета Н Лиги Европы вполне могли сейчас выступать в Лиге чемпионов. Ситуация уникальная: «Трабзонспор», «Црвена Звезда», «Монако» и «Ференцварош» в августе играли в квалификации элитного еврокубка, но сорвались во второй по силе турнир континента. Чемпионы Сербии, Венгрии, Турции и третья команда Франции вынуждены решать между собой, кому идти дальше.

При этом в группе смерти оказались сразу две российские звезды, но в 1-м туре они друг с другом не пересекались. «Монако» Александра Головина дожал в гостях «Црвену Звезду», а «Ференцварош» Станислава Черчесова дома справился с «Трабзонспором».

«Ференцварош»: 74 минуты терпения

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа H, 8.09.2022, 22:00

Ференцварош3Трабзонспор2

Игры получились разными по сюжету, но одинаково нервными. В Будапеште вышел чрезвычайно насыщенный первый тайм — «Ференцварош» уже на 5-й минуте открыл счет, а затем остался в меньшинстве из-за жесткого фола левого защитника Чивича. Из-за этого Черчесову пришлось делать замену, а заодно перестраивать схему. Хозяева начинали в привычной для российского тренера схеме 4−2−3−1, но затем резко опустили линию обороны и трансформировали расстановку в 4−4−1.

Правда, тактика осталась прежней: венгры и на стартовых минутах не претендовали на владение, продолжая колоть «Трабзонспор» контратаками. После одной из них Траоре удвоил счет. Однако «Ференцварош» и сам оказался уязвим к быстрым выпадам, поэтому быстро пропустил — турки убежали четыре в два, сквитав один мяч. Команда Черчесова, впрочем, все равно смотрелась лучше и прямо перед перерывом забила в меньшинстве еще раз — Нген с пенальти оформил дубль.

Источник: ФК "Ференцварош"

В перерыве «Трабзонспор» решил обрушить на Черчесова всю мощь — вышел не только Марек Хамшик, но и один из лучших футболистов РПЛ начала года Юсуф Языджи. Станислав Саламович обошелся без перестановок, но они и не требовались. «Ференцварош» сидел глубоко в обороне и терпел: достаточно сказать, что во втором тайме венгры владели мячом всего 19 процентов времени.

Один мяч турки все-таки отыграли, а на 87-й минуте даже забили третий, причем это сделал Языджи ударом через себя. Но экс-форвард ЦСКА оказался в офсайде, поэтому ВАР отменил гол. Давление «Трабзонспора», впрочем, не снизилось — в добавленное время гости повисли на воротах, но команда Черчесова выстояла.

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«Монако»: перфоманс по имени Александр

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа H, 8.09.2022, 22:00

Црвена Звезда0Монако1

Перед «Монако» стояла не менее тяжелая задача — обыграть в пылающем Белграде «Црвену Звезду». Казалось, Филипп Клеман даст Головину отдохнуть, ведь в прошлое воскресенье хавбек отбегал 90 минут в тяжелейшей встрече с «Ниццей», а в предстоящий уик-энд помощь Александра понадобится в матче с «Лионом». Однако россиянин достаточно неожиданно вышел в основе.

Головин занял привычное место на левом фланге, но при этом действовал широко. В той же встрече с «Ниццей» полузащитник постоянно балансировал между левым полуфлангом и центром поля, а здесь Александру явно дали установку растягивать плотную линию защиты сербов. Получалось не очень: «Црвена Звезда» компактно оборонялась и почти не давала «Монако» создавать опасные моменты. Хотя под давлением белградцам пришлось трудно. В одном из моментов в первом тайме Головин после успешного высокого прессинга подобрал мяч и раскрутил быструю атаку, но Камара из выгодной позиции не попал в створ.

В отличие от Будапешта, игра в Белграде была медленной и тягучей. Головин за первые 45 минут нанес лишь удар, да и тот заблокировали. Со стандартами тоже обстояло тяжело — Александр начал подавать угловые только во втором тайме, причем оба навеса привели к неплохим моментам.

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В протоколе Головин все-таки отметился — получил желтую карточку в спорной ситуации. Но об этой несправедливости все быстро забыли, потому что вскоре россиянин заработал пенальти — Срнич не позволил Александру добраться до мяча, при этом нашему легионеру даже потребовалась медицинская помощь. А пока Головина приводили в порядок, Эмболо реализовал 11- метровый — во встрече, которая тащилась к нулевой ничьей, «Монако» внезапно получил преимущество.

Повреждение Головина оказалось несерьезным, так что Саша спокойно продолжил бегать и дальше — его заменили на 83-й минуте, а «Монако» и без него довел дело до победы. Как и «Ференцварош», команда из княжества с огромным трудом набрала три очка.

Через неделю на Лазурном берегу — битва лидеров группы, Головин vs Черчесов.

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