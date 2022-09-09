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Футбол. Лига Европы. Все результаты
10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига Европы не вдохновила Роналду, «Фенербахче» поквитался с Киевом, гол Шомуродова не спас Моуринью от фиаско

Главные события 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Арсенал
Цюрих
Буде-Глимт
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Омония
ШерифЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Уныние на «Олд Траффорд»

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа E, 8.09.2022, 22:00

Манчестер Юнайтед0Реал Сосьедад1

Криштиану Роналду рвался покинуть «МЮ» ради Лиги чемпионов, но ничего не получилось. А так как в АПЛ португалец на данный момент ограничивается выходами на замену, глотком свежего воздуха и возможностью переломить ситуацию для него стала Лига Европы. Турнир, в котором он играл двадцать лет назад за родной «Спортинг».

Вместе с португальцем в состав вернулся и другой «лавочник» — Магуайр. В целом же состав «красных дьяволов» — с Каземиро, Антони и Эриксеном — смотрелся солидно. В отличие от игры команды Эрика тен Хага. Единственное, что запомнилось по итогам первого тайма — отмененный из-за офсайда гол Роналду.

В общем, никакого волшебства. И эффективности, как у 36-летнего бывшего игрока «Манчестер Сити» Давида Сильвы. После его удара мяч попал в руку защитнику, и «Реал Сосьедад» получил право на пенальти вскоре после начала второго тайма. Раньше в таких ситуациях Роналду превращался в супермена и творил чудеса. Сейчас было желание, но вылилась активность Криша в заблокированный удар, безуспешные попытки убедить арбитра в том, что падение в штрафной заслуживает 11-метрового и попадание со штрафного в «стенку» на 90-й минуте.

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День Нкетиа и Маркиньоса

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа A, 8.09.2022, 19:45

Цюрих1Арсенал2

Лидирующий в АПЛ «Арсенал» после первого поражения в сезоне использовал Лигу Европы для серьезной ротации состава. Только это не означало прохладное отношение к турниру, и Микель Артета накануне старта признался, что надеется прервать растянувшуюся на 28 лет серию «канониров» без европейских трофеев.

Правда, рвение Нкетии принесло лондонцам как успех, так и проблемы. Сначала после отличной контратаки форвард блестящим пасом заставил 19-летнего Маркиньюса всплакнуть после первого гола в едва начавшейся европейской карьере. Но в концовке первого тайма Нкетиа нарушил правила в собственно штрафной, подарив «Цюриху» право на пенальти.

Это, впрочем, стало для форварда «Арсенала» хорошей мотивацией на второй тайм, да еще и Маркиньюс постарался, вернув одноклубнику должок в виде идеального навеса в район дальней штанги. Так что бразилец — еще один герой красно-белых. Тем более это первый случай с 1981 года, когда официальный дебют игрока «канониров» приходится на еврокубки, и это событие отмечается голом.

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Достойный старт «Буде-Глимт»

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа A, 8.09.2022, 19:45

ПСВ1Буде-Глимт1

ПСВ такой соперник, что о спокойствии Никите Хайкину оставалось только мечтать. Российский голкипер уже в дебюте совершил несколько сложных сейвов. Ему приходилось как отбивать мячи на линии, так и страховать защитников за пределами штрафной. В общем, Хайкин сделал то, что должно, а за минуту до перерыва маленький шедевр исполнил Гренбек, закрутивший мяч в дальний угол.

Только нужно было развивать успех, чего Гренбеку в куда более очевидной ситуации не удалось. Зато новичок ПСВ Эль-Гази оправдал свой выход на замену, пасом пяткой отправив к воротам сравнявшего счет Гакпо. «Буде» было обидно, но в целом чемпионы Норвегии провели достойный матч в Эйндховене, и показали, что после плей-офф Лиги конференций способны выйти из группы уже в турнире рангом выше.

Супердебют Батшуайи

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа B, 8.09.2022, 19:45

Фенербахче2Динамо К1

Иногда фраза о том, что жребий слеп, вызывает усмешку. Вот и «Фенербахче» встретился с «Динамо» через месяц с небольшим после того, как команда Мирчи Луческу в овертайме выбила «канареек» из лигочемпионского отбора. Правда, потом киевляне ничего не смогли противопоставить «Бенфике», и теперь у турок появился шанс поквитаться за былые обиды. Соответственно, обороне гостей пришлось работать с полной нагрузкой с первой минуты, и, в конце концов, не раз выручивший Бущан при подаче углового оказался бессилен против удара под перекладину в исполнении Густаво Энрике.

Только легкость сыграла с «Фенером» плохую шутку, а вратарь не выручил после коварного удара Цыганкова. После этого впору было вспоминать о таком понятии, как неудобный соперник. Однако в рукаве Жорже Жезуша оказался козырь в лице только перешедшего из «Челси» Батшуайи. В прошлом сезоне бельгиец солидно смотрелся в аренде в «Бешикташе», а теперь ему хватило короткого отрезка, чтобы влюбить в себя болельщиков другого стамбульского гранда.

«Рома» снова проиграла

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа C, 8.09.2022, 19:45

Лудогорец2Рома1

После разгромного поражения от «Удинезе» Жозе Моуринью вспомнил старую тренерскую отговорку, заявив, что предпочтет один раз проиграть 0:4, чем уступить в четырех матчах по 0:1. Однако матч в Болгарии начался так, что появились мысли о еще одной катастрофе «Ромы». Только «Лудогорец» свои шансы не использовал, а сразу после перерыва уже римляне обязаны были забивать.

Как Пеллегрини не использовал организованный Дибалой выход один на один — непонятно. Не менее сложно ответить и на вопрос о том, что случилось с обороной «Ромы», которую через центр издевательски прошел Каули. И как понять легкость, с которой разобрался с римской защитой Нонато? Да еще спустя две минуты после того, как Шомуродов сравнял счет ударом головой и наконец-то забил свой первый гол в нынешнем сезоне.

Узбекский форвард старается проявить себя в Лиге Европы и доказать, что он способен конкурировать с Эбрахамом и Белотти. Жаль, в компенсированное время Дибала не смог замкнуть дальнюю штангу после удара Шомуродова.

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Скандал на Кипре

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа E, 8.09.2022, 22:00

Омония0Шериф3

Старт турнира не обошелся без скандала, который случился на Кипре.

После того как «Шериф» забил в ворота «Омонии» второй мяч, не совладавший с эмоциями болельщик швырнул с трибуны пластиковый стакан с водой и попал в голову помощника арбитра.

Главный судья увел команды с поля, но все же после паузы игра возобновилась, а реакция доведшей счет до крупного приднестровской команды оказалась образцовой.

После прошлогодней Лиги чемпионов лучшая команда Молдавии готова пошуметь во втором по статусу еврокубке.

Статистика дня

1-й раз в карьере Жозе Моуринью проиграл болгарскому клубу. А у «Ромы» два поражения в трех последних матчах с представителями Болгарии.

62-й матч провел в Лиге Европы рекордсмен турнира в его нынешнем формате — защитник «Црвены Звезды» Драгович.

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