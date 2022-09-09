УЕФА начал расследование беспорядков на матче Лиги конференций

Встреча в Ницце прошла в четверг и завершилась вничью — 1:1. Начало матча было отложено почти на час из-за столкновений болельщиков команд на трибунах. В числе претензий, выдвинутых УЕФА в адрес «Ниццы», метание фанатами посторонних предметов и использование ими пиротехники, массовые беспорядки, ограничение движения зрителей и блокирование общественных проходов. Также «Ницце» придется ответить за недостаточные действия в установлении виновных и ненадлежащий досмотр зрителей. Проверка в отношении «Кёльна» проводится из-за бросания болельщиками предметов, использования пиротехники и массовых беспорядков.