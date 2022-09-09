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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА начал расследование беспорядков на матче Лиги конференций

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что открыл дисциплинарное дело по факту беспорядков на матче первого тура группового этапа Лиги конференций между французской «Ниццей» и немецким «Кёльном».

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Источник: Reuters

Встреча в Ницце прошла в четверг и завершилась вничью — 1:1. Начало матча было отложено почти на час из-за столкновений болельщиков команд на трибунах. В числе претензий, выдвинутых УЕФА в адрес «Ниццы», метание фанатами посторонних предметов и использование ими пиротехники, массовые беспорядки, ограничение движения зрителей и блокирование общественных проходов. Также «Ницце» придется ответить за недостаточные действия в установлении виновных и ненадлежащий досмотр зрителей. Проверка в отношении «Кёльна» проводится из-за бросания болельщиками предметов, использования пиротехники и массовых беспорядков.

«Дисциплинарные органы УЕФА примут решение по этому вопросу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Перед началом игры фанаты «Кёльна», вооруженные стульями и железными прутьями, прорвались через ограждение и устроили массовую драку с болельщиками хозяев. По данным АФП, в результате беспорядков пострадали 32 человека, в том числе двое полицейских и стюард. Один из фанатов получил повреждения в результате падения с трибуны с высоты 5 метров.

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