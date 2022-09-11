Матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи» перенесли на день из-за траура по Елизавете II
Отмечается, что причинами такого решения являются серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы.
Отмечается, что причинами такого решения являются серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы.
ТАСС, 11 сентября. Матч второго тура футбольной Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и итальянским «Наполи» перенесен с 13 на 14 сентября в связи с национальном трауром в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Матч между “Рейнджерс” и “Наполи”, который первоначально должен был состояться 13 сентября, перенесен на 14 сентября, — говорится в сообщении. — Причина — серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы из-за продолжающихся мероприятий, связанных с национальным трауром по Ее Величеству Королеве Елизавете II».
Также было принято решение не допускать болельщиков «Наполи» на матч в Глазго, а болельщиков «Рейнджерс» — на ответную игру в Неаполе.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании с 9 сентября объявлен 10-дневный траур.