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18:00 (мск), источник: ТАСС

Матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи» перенесли на день из-за траура по Елизавете II

Отмечается, что причинами такого решения являются серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы.

Рейнджерс
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 11 сентября. Матч второго тура футбольной Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и итальянским «Наполи» перенесен с 13 на 14 сентября в связи с национальном трауром в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Матч между “Рейнджерс” и “Наполи”, который первоначально должен был состояться 13 сентября, перенесен на 14 сентября, — говорится в сообщении. — Причина — серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы из-за продолжающихся мероприятий, связанных с национальным трауром по Ее Величеству Королеве Елизавете II».

Также было принято решение не допускать болельщиков «Наполи» на матч в Глазго, а болельщиков «Рейнджерс» — на ответную игру в Неаполе.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании с 9 сентября объявлен 10-дневный траур.

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