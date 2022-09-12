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17:05 (мск), источник: ТАСС

Матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ перенесен из-за траурных мероприятий в Лондоне

Перенос игры связан с серьезными ограничениями ресурсов полиции и организационными вопросами.

Арсенал
ПСВЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 12 сентября. Матч второго тура группового этапа Лиги Европы по футболу между английским «Арсеналом» и нидерландским ПСВ перенесен с 15 сентября на неопределенный срок в связи траурными мероприятиями в Лондоне после смерти Елизаветы II. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании с 9 сентября объявлен десятидневный траур.

«Матч Лиги Европы между “Арсеналом” и ПСВ, который первоначально должен был состояться 15 сентября, перенесен, новая дата будет сообщена в установленном порядке. Это связано с серьезными ограничениями ресурсов полиции и организационными вопросами, связанными с продолжающимися мероприятиями в связи с национальным трауром по Ее Величеству Королеве Елизавете II», — говорится в сообщении пресс-службы.

Команды выступают в группе A вместе с норвежским «Будё-Глимтом» и швейцарским «Цюрихом». Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет с «Цюрихом», встреча пройдет 15 сентября.

Ранее с 13 на 14 сентября был перенесен матч Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и итальянским «Наполи», а Английская премьер-лига (АПЛ) перенесла матчи седьмого тура чемпионата страны, которые были запланированы на минувшие выходные.

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