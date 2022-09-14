«Реал» — «РБ Лейпциг»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Реал» продолжает побеждать даже без Бензема. Француз травмировал ногу в матче с «Селтиком», и «сливочные» все равно забили три мяча в той встрече. В воскресенье они отгрузили еще четыре «Мальорке», всего у «Мадрида» 7 побед подряд со старта сезона. В роли лидера теперь раскрывается Винисиус, бразилец отличился в 5 матчах подряд. Иногда, правда, его финты выводят из себя соперников, и Винисиусу достается по ногам. Традиционно хороши у «Реала» Куртуа, Модрич и Кроос. Защитник Рюдигер освоился в новой команде и даже начал забивать. В целом, мадридцы, как и в прошлом сезоне, умеют прибавлять во втором тайме и дожимать соперников.

«РБ Лейпциг» удивил в первом туре Лиги чемпионов, проиграв дома «Шахтеру» 1:4. По игре «быки» выглядели неплохо, но им не повезло с первыми двумя голами, а потом они развалились. Эта игра стала последней для Тедеско, новым тренером стал Розе. Марко сразу начал с победы над дортмундской «Боруссией» (3:0), показав, что не все так плохо у «Ред Булла». «Быки» летом вернули Вернера из «Челси», но Тимо пока все еще не тот: моменты есть, а вот реализация хромает. Зато, как и в прошлом сезоне, прекрасно выглядят Нкунку и Собослаи. Венгр как раз поучаствовал во всех трех голах в ворота Дортмунда и сам забил мощным дальним ударом.

На что ставить

Обе команды еще ни разу не встречались друг с другом. У «Реала» не будет проблем с выходом из этой группы, у «Лейпцига» шансы останутся высокими, даже если он сегодня проиграет во второй раз. Правда, статистика не на стороне мадридцев, в последние три года у них ничья и два поражения в первой домашней встрече в ЛЧ. Но когда есть Винисиус в такой сумасшедшей форме, когда есть Модрич и такой джокер, как Родриго, сложно представить, что «Реал» не выиграет на «Сантьяго Бернабеу». На чистую победу коэффициент не очень большой, а вот на победу с форой −1 БК Olimpbet дает 1,89.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.

Андрей Санталов