«Рейнджерс» вопреки запрету УЕФА исполнят гимн Великобритании перед матчем ЛЧ с «Наполи» в связи со смертью Елизаветы II

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Матч «Рейнджерс» — «Наполи» был перенесен с 13 на 14 сентября в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. При этом итальянских фанатов на игру не пустят.

«Челси», «Сити» и «Рейнджерс» просили разрешить им исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами ЛЧ, но УЕФА отказал. Перед матчами этих команд не будет исполнен гимн Лиги чемпионов, а в центре поля не будут растягивать баннер с логотипом турнира. Перед началом игр будет организована минута молчания, а игроки могут надеть траурные повязки.

Как сообщает журналист Daily Mail Майк Киган, шотландский клуб проигнорирует запрет Союза европейских футбольных ассоциаций и после минуты молчания исполнит национальный гимн на стадионе «Айброкс» в Глазго.

Елизавета II и спорт: награждала Англию на ЧМ-1966, принимала «Арсенал», вбрасывала шайбу в НХЛ, вручала салатницы на «Уимблдоне».

Любимый клуб Елизаветы II — секрет, который 40 лет разгадывала вся Великобритания.