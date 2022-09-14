«Бавария» пятый раз подряд обыграла «Барселону» в Лиге чемпионов

Забитыми мячами отметились Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Сане (54).

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский летом перешел в испанскую команду из «Баварии». В составе клуба из Мюнхена поляк выступал с 2014 года, за это время он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, восемь раз выигрывал чемпионат Германии, три раза — кубок страны, пять раз — суперкубок, один раз — клубный чемпионат мира. За «Баварию» нападающий забил 344 гола в 375 матчах.

«Барселона» не может обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов с 6 мая 2015 года, тогда первый матч полуфинала турнира завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев. В последующих встречах футболисты из Мюнхена обыграли «Барселону» четыре раза подряд: 12 мая 2015 года во втором мачте полуфинала (3:2), в августе 2020-го в четвертьфинале (8:2) и в двух матчах группового этапа в 2021-м (обе встречи завершились со счетом 3:0).

Всего испанский и германский клубы провели в рамках главного еврокубкового турнира 15 матчей: в трех сильнее оказывались каталонцы, в десяти побеждала «Бавария», два матча завершались ничьей. «Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов (1992, 2006, 2009, 2011, 2015), на счету «Баварии» шесть титулов (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020).

«Бавария» одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и возглавляет турнирную таблицу группы С, ранее мюнхенцы обыграли итальянский «Интер» (2:0), на счету германского клуба 6 очков. На второй строчке идет «Барселона» (3 очка), на третьей — «Интер» (3), на четвертой — чешская «Виктория» (0). В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Интером» 4 октября, «Бавария» в этот же день примет «Викторию».

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.