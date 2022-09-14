«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Матч команд завершился победой хозяев со счётом 2:1. На 17-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах, которому ассистировал Диогу Жота. Но удержать победный счёт хозяевам не удалось. Ещё в первом тайме, на 27-й минуте, Мохаммед Кудус сравнял счёт. В качестве ассистента выступил Стивен Бергёйс. Но в концовке «Ливерпулю» удалось вырвать победу. На 89-й минуте отличился Жоэль Матип.

«Ливерпуль» набрал три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A.

Также в этой группе выступают «Наполи» и «Рейнджерс». Но их матч был перенесён в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.