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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов

В Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд» завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Местный «Ливерпуль» принимал «Аякс» из Нидерландов.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Матч команд завершился победой хозяев со счётом 2:1. На 17-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах, которому ассистировал Диогу Жота. Но удержать победный счёт хозяевам не удалось. Ещё в первом тайме, на 27-й минуте, Мохаммед Кудус сравнял счёт. В качестве ассистента выступил Стивен Бергёйс. Но в концовке «Ливерпулю» удалось вырвать победу. На 89-й минуте отличился Жоэль Матип.

«Ливерпуль» набрал три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A.

Также в этой группе выступают «Наполи» и «Рейнджерс». Но их матч был перенесён в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

В следующем туре «Аякс» будет принимать «Наполи», а «Ливерпуль» сыграет на своём поле с «Рейнджерс».

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