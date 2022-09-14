«Бавария» смяла «Барсу» за пять минут. Каталонцы снова всухую проиграли в Мюнхене

Новая встреча грандов

В последние годы мы привыкли видеть нездоровую «Барселону». Причем симптомами ее болезни были, в том числе, сокрушительные поражения от «Баварии»: 2:8 в 2020-м, два разгрома по 0:3 в 2021-м. В первом случае следствием провала стал вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов, во втором — переход в Лигу Европы.

Сине-гранатовые даже постепенно стали терять статус топ-клуба и пошли по пути «Арсенала» с «Миланом», которые когда-то находились на вершине Европы, но утратили блеск элиты и теперь судорожно пытаются его вернуть.

Руководители каталонцев вовремя спохватились: летом Жоан Лапорта и его соратники влили в «Барселону» миллионы евро, надеясь отбить их в будущем — риск, но лишь бы снова сиять на внутренней и континентальной арене.

Тень

Одним из новичков «Барсы» стал Роберт Левандовски, икона «Баварии» последних восьми сезонов. Польский форвард далеко не идеально попрощался с Мюнхеном, но вряд ли предполагал, что вернется сюда так скоро. Жребий свел «Барселону» с «Баварией» уже в группе ЛЧ, а во втором туре каталонцы прилетели в Германию. Естественно, Левандовски был максимально заряжен на гол — мстить «Баварии» ему не за что, но встречи с бывшими всегда повышают мотивацию. Тем более, в гостях.

Хет-трик Левандовски в матче с пльзеньской «Викторией» в предыдущем туре подчеркивал, что нападающий находится в неплохой форме, и в Мюнхене от бомбардира ждали как минимум одного забитого мяча. Но поляк разочаровал. В первом тайме Роберт был хотя бы активен: постоянно действовал на линии офсайда и нанес целых пять ударов из штрафной. Мог и забить, только упустил жирный момент на 18-й минуте. А после перерыва Левандовски растворился совсем: пробил из штрафной всего однажды, да и то слабо, прямо в руки Нойеру. Если форвард в таком же состоянии подойдет к скорому чемпионату мира, в Катаре его ждет полный провал.

Два укола, решивших все

Можно утверждать, что защитники «Баварии» успешно закрыли своего бывшего партнера — Левандовски давали очень мало времени на прием мяча, работали по нему плотно и жестко. Но сама «Барселона» по первому тайму смотрелась лучше — больше владела мячом, чаще била, острее атаковала. Если сравнивать эти 45 минут с первыми половинами прошлогодних игр с «Баварией», то прогресс очевиден. И дело даже не в счете, хотя прошлой осенью в обеих встречах каталонцы уступали к перерыву, — в других ключевых статистических показателях и впечатлении от футбола. Год назад «Барса» выглядела обреченной даже на «Камп Ноу», а сейчас смотрелась уверенно.

В перерыве сложно было представить, что «Бавария» сомнет гостей за пять минут. Более того, Рафинья чуть не забил прямо из раздевалки. Но мюнхенцам действительно понадобилось немного времени, чтобы обеспечить успех. Один угловой — 1:0, одна позиционная атака — 2:0. «Барсе» оказалось достаточно ошибиться всего два раза: в первом случае все забыли Эрнандеса в штрафной, а во втором защитники образовали огромную дыру по центру, в которую ворвался Сане.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ww-zf50AKL0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первое поражение «Барсы»

«Барса» была опустошена. Она пусть и не намного, но превосходила «Баварию» по первому тайму, но зевок в начале второй половины поставил крест на ее шансах увезти из Мюнхена очки. Хотя гости не сдавались и могли забить: к примеру, Педри в одном из моментов в убойной ситуации попал в штангу.

Мюнхенцы сейчас далеки от идеала и теряют очки даже в бундеслиге. Но даже в таком состоянии немецкий гегемон побеждает «Барселону», о возрождении которой летом говорили особенно громко. Для каталонцев «Бавария» стала первой серьезной проверкой в этом сезоне — и она ее не прошла, а попутно потерпела первое поражение с мая. Однако «Барселона» уж точно не выглядела так безнадежно, как в прошлом году.