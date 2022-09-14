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00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави: «Барселона» была лучше «Баварии», но слишком многое прощала сопернику

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (0:2).

Бавария
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Источник: Reuters

«Мы были лучше “Баварии”, но слишком многое прощали. Они не прощают, вот в чём разница. У нас было шесть или семь очень опасных моментов, но они не завершились голами. Первый тайм был полностью нашим. Результат не отражает того, что было на поле, но такова Лига чемпионов. Я думаю, если ты из раза в раз прощаешь соперника, в конце концов за это расплачиваешься.

Нужно сохранять позитивный настрой. Результат отрицательный, но нужно учиться на своих ошибках. Это шаг назад. Мы заслужили победу, но уезжаем с незаслуженным поражением из-за своих же ошибок. Нужно учиться и продолжать работать», — приводит слова Хави Marca.

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