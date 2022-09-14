«Ливерпуль» додавил «Аякс», «Спортинг» за три минуты прибил команду Конте, фанатское побоище в Марселе

Салах забил

Группа А

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа A, 13.09.2022, 22:00 Ливерпуль 2 Аякс 1

«Ливерпуль» в первом туре в Неаполе был ужасен. Настолько, что Юрген Клопп назвал тот матч худшим в своей английской карьере. И это составляло разительный контраст с «Аяксом», который выиграл в этом сезоне все семь официальных матчей с разностью мячей 25:3. Правда, чаще Клоппа амстердамцев в Лиге чемпионов обыгрывал только Жозе Моуринью (шесть побед против четырех).

Сначала события развивались в русле данной статистики, а впервые в этом сезоне сыгравший в стартовом составе Диогу Жота выдал такой пас Салаху, что не забивавший с 22 августа египтянин не имел права промахнуться. Может, ему просто не хватало залечивавшего травму португальца?

На самом же деле «Ливерпулю» в этом сезоне не хватает многого, и лучше всего это показывает игра ван Дейка. Голландец в своем лучшем состоянии успевает все — быть стеной в обороне и грозой соперника у чужих ворот. Тут же защитнику запутали голову Бергвайн и вогнавший мяч в сетку от перекладины Кудус, а шанс вернуть красным преимущество в счете ван Дейк упустил.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0VTXp20-QUw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это, впрочем, не мешало «Ливерпулю» доминировать. Не хватало только финального штриха. То Нуньес губил классную атаку и передачу Салаха. То легкий рикошет не давал Диасу замкнуть дальнюю штангу. Но в конце концов один из многочисленных угловых принес англичанам важнейшую победу — защитник гостей после удара Матипа вынес мяч уже из-за линии ворот. И это было логично, потому что победить нанесший всего три удара «Аякс» в этот раз был не в состоянии.

Матч «Рейнджерс» — «Наполи» состоится 14 сентября.

Теперь «Интер» ждет «Барселона»

Группа С

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа C, 13.09.2022, 19:45 Виктория Пл 0 Интер 2

Два года назад «Интер» оглушительно провалился в группе, заняв четвертое место после «Реала», менхенгладбахской «Боруссии» и «Шахтера». Так что после домашнего проигрыша «Баварии» визит в Чехию был для миланцев определяющим, и в Пльзени команда Симоне Индзаги доминировала с первых минут. Хозяева до перерыва еще легко отделались, пропустив всего один раз от пустившего мяч под дальнюю штангу Джеко.

Голкипер Станек — тот, кто удерживал «Викторию» на плаву. И, конечно, порой немыслимые промахи гостей. Это, впрочем, не повышало шансы хозяев, так как последние полчаса они провели без удаленного Бухи. И когда очередной заход Дюмфриса на цель завершился вторым голом, все стало понятно. «Интер» остается в игре, а судьбоносными для «нерадзурри» станут октябрьские спаренные матчи с «Барселоной».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z5soRHrrd44" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Брюгге» — первый

Группа В.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа B, 13.09.2022, 22:00 Байер 2 Атлетико 0

«Байер» в этом сезоне откровенно плох. В бундеслиге леверкузенцы на предпоследнем месте, а европейскую кампанию начали с поражения от «Брюгге». Однако против «Атлетико» немецкая команда смотрелась достойно. Иногда даже более чем, и хозяевам не хватало только удачи: все хайлайты недели украсит атака, по ходу которой подсекавший мяч над вратарем Шик попал в перекладину, а успевший на отскок Гложек — в штангу.

Однако «Байер» все же добился своего, а здорово вышедший на замену Фримпонг сделал игру за несколько минут. Сначала лихо развернул защитника и выкатил мяч Андриху, а потом вырезал шикарную передачу с фланга на Диаби. Похоже, в Испании сглазили «Атлетико», перед игрой напомнив, что команда Диего Симеоне в Лиге чемпионов очень эффективна в концовках.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AbT63Yx1IRY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа B, 13.09.2022, 22:00 Порту 0 Брюгге 4

Сенсационно лидирующий «Брюгге» — пока главное откровение этой Лиги чемпионов. А первая звезда бельгийской команды — Ферран Хутгла, которого минувшей зимой в кризисную пору Хави поднял в главную команду «Барселоны». Однако лишним для сине-гранатовых он стал еще по окончании январской закупки звездных новичков, и только трансфер в Бельгию дал карьере новый импульс.

В национальном чемпионате у Хутглы пять голов и три ассиста в восьми турах. Против «Порту» он фактически сделал результат. Забил с пенальти, который он сам и заработал. А потом, оказавшись на газоне перед штрафной соперника, протолкнул мяч на удвоившего счет Сова. После этого «драконов» просто добивали. «Брюгге» сделал то, что на «Драгау» удавалось только «Ливерпулю», а четвертый мяч забил 17-летний Нуса, которому во вторник было на 109 дней больше, чем самому юному автору лигочемпионского гола Ансу Фати.

Марсельский провал

Группа D

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа D, 13.09.2022, 19:45 Спортинг 2 Тоттенхэм Хотспур 0

Если смотреть исключительно протокол игры в Лиссабоне, то кто-то может подумать, что включать трансляцию стоило в районе 90-й минуты. На самом деле, матч хоть и не был выдающимся, смотрелся с интересом. Любопытно же было понаблюдать за игрой воспитанника «Тоттенхэма» Эдвардса, который в официальных матчах сыграл за «шпор» всего 15 минут, а сейчас превратился в одну из звезд «Спортинга».

Но, конечно, обескураженное лицо Антонио Конте затмило все. А точнее, феноменальный отрезок «львов» в концовке, которые отправили соперника в нокаут за три неполные минуты. Оказавшемуся победным голу Паулиньо предшествовал феноменальный сейв Ллориса, после чего и был назначен ключевой угловой. Вторую же атаку можно отправлять в учебники, как пособие выхода из обороны. Или в музей, если делать акцент на действиях Артура Гомеша, который слева проскочил в зазор между Эмерсоном и Ромеро и издевательски пустил мяч между ногами вратарю.

Изумительное хладнокровие для человека, который дебютировал за «Спортинг». Но, видимо, первая победа лиссабонцев над английским клубом в главном еврокубке не могла получиться банальной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CAjo_s3hFG8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа D, 13.09.2022, 22:00 Марсель 0 Айнтрахт Ф 1

«Марсель» проваливается в Европе, проиграв и второй свой матч. Да, можно сетовать на неудачно подставленную ногу Ронжье, что обеспечило победный гол Линдстрема. Или на упущенные моменты. Но нельзя не признать, что «Айнтрахт» был эффективнее и конкретнее. Хозяевам еще повезло, что из-за микроскопического офсайда отменили гол Камады, а удар Линдстрема с лета пришелся в перекладину.

«Айнтрахт» — единственная немецкая команда, которой удалось выиграть свой дебютный гостевой матч в главном еврокубке, чего не получилось у 13 клубов бундеслиги. А «Марсель», проиграв в групповом турнире 55 процентов матчей, уступает по этому показателю только «Селтику» и «Андерлехту» (по 58).

И еще интересно, какие санкции ждут «Велодром» после очередных выходок марсельских фанатов, которые обстреляли фаерами сектор с болельщиками гостей. Немцы, впрочем, тоже хороши. Они тоже использовали пиротехнику в качестве оружия и в какой-то момент вторглись на хозяйскую трибуну, после чего полиции пришлось применять слезоточивый газ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YKkZmvd9w7c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

38 лет и 238 дней в среду было защитнику «Айнтрахта» Хасебе. В более старшем возрасте за немецкие клубы из полевых игроков в Лиге чемпионов выступал только Лотар Маттеус (38 лет и 353 дня).