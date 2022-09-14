Текущие события
Футбол. Кубок России
13:00
Амкал
Звезда СПб
Футбол. Кубок России
15:00
Локомотив
Краснодар
Футбол. Кубок России
15:00
Сочи
Торпедо
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Кубок России
17:30
Ростов
Оренбург
Футбол. Кубок России
17:30
ЦСКА
Урал
Футбол. Еврокубки
19:45
Милан
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:45
Шахтер
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Хайфа
ПСЖ
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
13.09
Ливерпуль
Аякс
21
13.09
Порту
Брюгге
04
13.09
Байер
Атлетико
20
13.09
Бавария
Барселона
20
13.09
Марсель
Айнтрахт Ф
01
13.09
Виктория Пл
Интер
02
13.09
Спортинг
Тоттенхэм Хотспур
20
7.09
Наполи
Ливерпуль
41
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» нанесла максимум ударов за тайм на поле «Баварии» в Лиге чемпионов за 14 лет

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» нанесла рекордное число ударов по воротам «Баварии» за тайм на её поле в Лиге чемпионов с 2008 года, информирует Opta.

Бавария
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По ходу первого тайма сине-гранатовые нанесли 10 ударов. «Барселона» стала первой командой за 14 лет, кому удалось это сделать на поле «Баварии» на «Альянц-Арене» в матче Лиги чемпионов, после «Фиорентины» в октябре 2008 года.

Это статистическое достижение никоим образом не отразилось в пользу «Барселоны» на итоговом результате. Первый тайм завершился вничью 0:0, а в начале второй половины «Бавария» забила дважды с интервалом в четыре минуты: сначала Лукас Эрнандес нанёс точный удар головой после подачи Киммиха, а затем чемпионы Германии провели быструю атаку через центр, в результате которой Зане вошёл в штрафную и пробил рядом с ногой тер Штегена.

В октябре 2008 года «Фиорентина» также, несмотря на преимущество по ударам, потерпела в Мюнхене поражение без забитых мячей. Тогда команда Чезаре Пранделли пропустила от подопечных Юргена Клинсмана трижды — отличились Мирослав Клозе, Бастиан Швайнштайгер и Зе Роберто.

Читайте также
Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь