«Барселона» нанесла максимум ударов за тайм на поле «Баварии» в Лиге чемпионов за 14 лет

По ходу первого тайма сине-гранатовые нанесли 10 ударов. «Барселона» стала первой командой за 14 лет, кому удалось это сделать на поле «Баварии» на «Альянц-Арене» в матче Лиги чемпионов, после «Фиорентины» в октябре 2008 года.

Это статистическое достижение никоим образом не отразилось в пользу «Барселоны» на итоговом результате. Первый тайм завершился вничью 0:0, а в начале второй половины «Бавария» забила дважды с интервалом в четыре минуты: сначала Лукас Эрнандес нанёс точный удар головой после подачи Киммиха, а затем чемпионы Германии провели быструю атаку через центр, в результате которой Зане вошёл в штрафную и пробил рядом с ногой тер Штегена.