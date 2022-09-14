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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Неизвестные ограбили дом Мюллера во время матча с «Барсой». У игрока «Баварии» украли деньги и драгоценности на шестизначную сумму

Неизвестные ограбили дом Томаса Мюллера.

Бавария
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Источник: Reuters

Злоумышленники проникли в дом полузащитника «Баварии» во время матча с «Барселоной» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0), сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

В полиции подтвердили факт происшествия. Утверждается, что у футболиста украли наличные деньги и драгоценности на шестизначную сумму.

Личность грабителей пока не установлена, полиция ведет расследование.

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