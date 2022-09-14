Неизвестные ограбили дом Мюллера во время матча с «Барсой». У игрока «Баварии» украли деньги и драгоценности на шестизначную сумму
Неизвестные ограбили дом Томаса Мюллера.
Бавария
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Неизвестные ограбили дом Томаса Мюллера.
Злоумышленники проникли в дом полузащитника «Баварии» во время матча с «Барселоной» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0), сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
В полиции подтвердили факт происшествия. Утверждается, что у футболиста украли наличные деньги и драгоценности на шестизначную сумму.
Личность грабителей пока не установлена, полиция ведет расследование.