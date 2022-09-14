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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
12:18 (мск), источник: Sport24

Дом Томаса Мюллера ограбили во время игры «Баварии» с «Барселоной»

«Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Bild, во время игры был ограблен дом полузащитника мюнхенского клуба Томаса Мюллера.

Грабители забрали наличные, драгоценности и другие ценные вещи. Общая стоимость украденного оценивается шестизначной суммой (более 100 тысяч евро).

Стоит отметить, что 13 сентября Мюллеру исполнилось 33 года.

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