Дом Томаса Мюллера ограбили во время игры «Баварии» с «Барселоной»
«Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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«Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает Bild, во время игры был ограблен дом полузащитника мюнхенского клуба Томаса Мюллера.
Грабители забрали наличные, драгоценности и другие ценные вещи. Общая стоимость украденного оценивается шестизначной суммой (более 100 тысяч евро).
Стоит отметить, что 13 сентября Мюллеру исполнилось 33 года.