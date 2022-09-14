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14 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Милан» обыграл загребское «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» обыграл хорватское «Динамо» из Загреба в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Милан
Динамо ЗЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Оливье Жиру (45-я минута, с пенальти), Алексис Салемакерс (47) и Томмасо Побега (77), впервые отличившийся за главную команду «Милана». В составе загребского клуба голом отметился Мислав Оршич (56).

После двух матчей «Милан» с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы Е, вторым идет «Динамо» (3 очка), далее располагаются австрийский «Зальцбург» (1) и английский «Челси» (0), которые позднее в среду сыграют друг с другом в Лондоне.

В следующем туре «Милан» сыграет 5 октября в гостях с «Челси», «Динамо» в тот же день встретится на выезде с «Зальцбургом».

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