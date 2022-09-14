«Милан» обыграл загребское «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Оливье Жиру (45-я минута, с пенальти), Алексис Салемакерс (47) и Томмасо Побега (77), впервые отличившийся за главную команду «Милана». В составе загребского клуба голом отметился Мислав Оршич (56).

После двух матчей «Милан» с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы Е, вторым идет «Динамо» (3 очка), далее располагаются австрийский «Зальцбург» (1) и английский «Челси» (0), которые позднее в среду сыграют друг с другом в Лондоне.