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Зальцбург
11
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РБ Лейпциг
20
14.09
Манчестер Сити
Боруссия Д
21
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Копенгаген
Севилья
00
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Ювентус
Бенфика
12
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ПСЖ
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14 сентября, источник: Газета.Ру

«Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» в матче Лиги чемпионов

На стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Селтиком».

Шахтер
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Источник: Reuters

Команды не смогли выявить победителя — 1:1. На 10-й минуте футболист «Шахтера» Артем Бондаренко забил мяч в свои ворота. На 29-й минуте Михаил Мудрил сравнял счет на табло.

Таким образом, «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в активе четыре очка после двух матчей. «Селтик» после двух проведенных игр располагается на третьем месте, набрав одно очко. Второе место занимает «Реал», набравший три балла. Замыкает таблицу «РБ Лейпциг», не набравший очков. Отметим, что мадридская и немецкая команды сыграли по одному матчу и встретятся сегодня в очном матче.

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