«Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» в матче Лиги чемпионов

Команды не смогли выявить победителя — 1:1. На 10-й минуте футболист «Шахтера» Артем Бондаренко забил мяч в свои ворота. На 29-й минуте Михаил Мудрил сравнял счет на табло.

Таким образом, «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в активе четыре очка после двух матчей. «Селтик» после двух проведенных игр располагается на третьем месте, набрав одно очко. Второе место занимает «Реал», набравший три балла. Замыкает таблицу «РБ Лейпциг», не набравший очков. Отметим, что мадридская и немецкая команды сыграли по одному матчу и встретятся сегодня в очном матче.