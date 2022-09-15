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Зальцбург
11
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РБ Лейпциг
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14.09
Манчестер Сити
Боруссия Д
21
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:17 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» вырвал победу у дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче второго тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Манчестер Сити
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 56-й минуте счет открыл защитник немецкой команды Джуд Беллингем. На 80-й счет сравнял защитник Джон Стоунз. На 88-й вывел «Манчестер Сити» вперед нападающий Эрлинг Холанд.

После двух матчей «Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав шесть очков. «Боруссия» располагается на втором месте с тремя очками.

В следующем туре Лиги чемпионов англичане примут датский «Копенгаген», а «Боруссия» на выезде сыграет с испанской «Севильей». Обе встречи пройдут 5 октября и начнутся в 22:00 по московскому времени.

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