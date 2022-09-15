«Манчестер Сити» вырвал победу у дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 56-й минуте счет открыл защитник немецкой команды Джуд Беллингем. На 80-й счет сравнял защитник Джон Стоунз. На 88-й вывел «Манчестер Сити» вперед нападающий Эрлинг Холанд.

После двух матчей «Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав шесть очков. «Боруссия» располагается на втором месте с тремя очками.