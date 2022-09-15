«Челси» Поттера сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов

Встреча в Лондоне, начавшаяся с минуты молчания в память о королеве Англии Елизавете II, завершилась со счетом 1:1. У лондонского клуба отличился Рахим Стерлинг (48-я минута), в составе гостей забил Ноа Окафор (75).

Этот матч стал первым для «Челси» под руководством Грэма Поттера, который сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля. Немец был уволен на следующий день после поражения команды в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1).

В турнирной таблице группы Е лидирует итальянский «Милан» (4 очка), далее идут «Динамо» (3), «Зальцбург» (2) и «Челси» (1). В следующем туре 5 октября «Челси примет “Милан”, а “Зальцбург” сыграет дома с “Динамо”.