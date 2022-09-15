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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» Поттера сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Челси» сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Челси
ЗальцбургЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лондоне, начавшаяся с минуты молчания в память о королеве Англии Елизавете II, завершилась со счетом 1:1. У лондонского клуба отличился Рахим Стерлинг (48-я минута), в составе гостей забил Ноа Окафор (75).

Этот матч стал первым для «Челси» под руководством Грэма Поттера, который сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля. Немец был уволен на следующий день после поражения команды в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1).

В турнирной таблице группы Е лидирует итальянский «Милан» (4 очка), далее идут «Динамо» (3), «Зальцбург» (2) и «Челси» (1). В следующем туре 5 октября «Челси примет “Милан”, а “Зальцбург” сыграет дома с “Динамо”.

В перенесенном со вторника на среду из-за траурных мероприятий в связи со смертью королевы матче шотландский клуб «Рейнджерс» потерпел разгромное домашнее поражение от итальянского «Наполи» (0:3).

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Первый тайм: 0:0
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